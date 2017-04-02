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Митинг против строительства ВСД собрал около тысячи горожан

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© Фото: Михаил Грачев / "Санкт-Петербург.ру"
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    Жители Красногвардейского района и сочувствующие провели митинг против строительства Восточного скоростного диаметра. По их мнению, возведение автомагистрали приведет к ухудшению экологической обстановки.

    В воскресенье, 2 апреля, в парке Малиновка прошел согласованный митинг жителей Красногвардейского района. Их недовольство вызвал проект трассировки Восточного скоростного диаметра. В данный момент предполагается, что магистраль пройдет по улице Зольной, откуда повернет на Ванеева, протянется до Ворошилова, затронет Латышских Стрелков и продолжится вдоль Хасанской до улицы Коллонтай.

    «Нет скоростной трассе по головам местных жителей» — именно так звучит главный лозунг митинга. По словам собравшихся, они пришли  не отстаивать политические идеалы или убеждения, в защищают свое жилище. Новая дорога ничего хорошего району не несет, а даже наоборот: экологическая обстановка резко ухудшится, транспортная тоже, считают участники протеста. Больше всего пострадают жители близлежащих кварталов: прямо под их окнами может пройти шестиполосная скоростная трасса.

    Михаил Грачев / "Санкт-Петербург.ру"
     

    Возведение трассы затронет интересы жителей улиц Коммуны, Хасанской, Кржижановского, Фаянсовой, Зольной, Передовиков, Ванеева, Ворошилова, Латышских стрелков, а также Российского и Индустриального проспектов.

    Протестующие собрались на одном из холмов парка, некоторые расположились у подходов к естественному возвышению. В отличие от антикоррупционного митинга, прошедшего в Петербурге 26 марта, средний возраст собравшихся в парке Малиновка был выше сорока лет. По оценкам корреспондента «Санкт-Петербург.ру» на акции собралось до тысячи человек.

    «Тренируются на кошках, а в данном случае, кошки — это мы»

     

    Символом митинга стали зеленые шарики с надписью «Нет трассе по головам жителей Красногвардейского района», но многие участники акции были  из других районов. Организованно все было достаточно просто и эффективно: немного свободного пространства для ораторов, рядом стэнд, у которого можно было подписать письмо президенту с просьбой повлиять на ситуацию. За два часа -  с 12:00 до 14:00 -  было собрано более 750 подписей.

    В митинге приняли участие представители оппозиционных политический партий. От партии «Яблоко» поддержать возмущение жителей района пришел Борис Вишневский, от «Справедливой Россия» председатель профильной комиссии по экологической защите Санкт-Петербурга Надежда Тихонова, а ЛДПР представлял координатор движения в Красногвардейском районе Елена Мищенко. 

    Все говорили об одном: нельзя допустить строительство ВСД по нынешнему проекту. Житель района Кирилл Галустов сделал акцент на том, что в этой ситуации петербуржцам важно объединится и найти решение, которое не ущемит чьих-то интересов.

    Выступающий Антон Борисенко напомнил, что есть альтернативные варианты трассы, которые действительно устроят всех. По его словам,  власти сегодня просто экономят на жителях своего города.

    «Эта проблема коснется и других людей. Они [городские власти]тренируются на кошках, а в данном случае, кошки — это мы», — сказал Антон Борисенко.

    Михаил Грачев / "Санкт-Петербург.ру"
     

    Перед присутствовавшими выступили и местные жители, которых ВСД затронет в первую очередь. Это жильцы дома 1/6 по улице Передовиков, который будет стоять буквально на въезде скоростной трассы, если проект примут в том виде, в каком его представили на слушаниях. Выступили и владельцы гаражей, которые сейчас находятся под угрозой сноса.

    У всех протестующих было несколько конкретных требования: отложить принятие решения о трассировки Восточного скоростного радиуса до принятия нового генерального плана в 2018 году, отказаться от перекрытия проезда по проспектам Наставников и Солидарности, отказаться от сноса 4 тыс. гаражей на улицах Передовиков и Хасанской, учесть пожелания жителей высказанные во время публичных слушаний и провести скоростную магистраль ВСР от Зольной улицы вдоль Бокситогорской улицы по землям так называемого «серого пояса», с подключением к транспортной развязке Шафировского и Индустриального проспектов.

    «Мы понимаем, что одним митингом дело вряд ли закончится, и будем отстаивать свои интересы и дальше. Стоит заметить, что никаких проблем в согласовании акции не было», — рассказала один из организаторов митинга Марианна Алферова.

    По итогам мероприятия была принята резолюция, все материалы в ближайшие время отправятся в приемную президента.

    Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Смольного разрабатывает новые варианты трассировки ВСД, так как на пути будущей магистрали находится исправительная колония строгого режима. Договориться о ее переносе на данный момент не удалось.

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