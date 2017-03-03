Дорога под окнами: жители Невского района выступили против строительства ВСД

Проблемой № 1 для жителей Невского района сегодня стала возможная трассировка Восточного скоростного диаметра: по предлагаемым чиновниками изменениям, ВСД должен пройти вдоль ЖК «Ладожский Парк», в 15 домах которого проживает более 15 тыс. человек. Горожане сначала завалили сотнями запросов и писем инстанции самого разного уровня, начиная от комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) и заканчивая администрацией губернатора. А затем дружной командой пришли отстаивать свои интересы на публичные слушания в администрации Невского района.

Зал был набит до отказа, с порога чувствовалось, что дискуссия предстоит жаркая. Едва специалист научно-исследовательского и проектного центра Генерального плана Анна Средина начала зачитывать вносимые поправки, по регламенту начав со строительства аэроэкспресса до Пулково, народ дружно загудел и последовал крик: «Хватит, мы здесь собрались, чтобы про Невский район послушать!» Толпа встретила реплику неизвестного овациями и выкриками «Браво!».

За коллегу пришлось вступиться главе отдела реализации и мониторинга генплана КГА Александру Мюльбергу, после чего Средина все же смогла дежурно отчитать блок о строительстве аэроэкспресса. На следующем пункте, про строительство ВСД, ей пришлось замедлиться: «По предлагаемому проекту Восточный скоростной диаметр с Зольной улицы повернет на Ванеева, пройдет по Ворошилова, затронет Латышских Стрелков и продолжится вдоль Хасанской до улицы Коллонтай». Зал громыхнул дружным хором несогласных голосов: «Почему?», «Это прямо под нашими окнами», «И как нам дышать?»

«По нашим расчетам, расстояние от магистрали до жилых домов – 150 метров…», — начал говорить Александр Мюльберг, но несколько присутствующих в зале дружно выстрелили окриками: «Неправда!»

«Ну как же «неправда», мы ведь все измерили, — невозмутимо отвечал Мюльберг. — В любом случае, вопрос еще не решен и будут учтены мнения всех».

Мнения не заставили себя ждать – на слушаниях началась прямая беседа горожан с властью. Заинтересованные в изменениях подходили к микрофону и, представившись, озвучивали свои мысли, претензии и вопросы о неугодной жильцам трассе.

Чиновники пояснили, что направление ВСД поменяли из-за невозможности обойти федеральные объекты, в частности исправительную колонию строгого режима № 7 и асфальтобетонный завод (АБЗ) «Магистраль». Вот только оба объекта еще в 2011 году власти обещали вынести за пределы города, но до сих пор этого не сделали. Руководство колонии заявило, что на вынос режимного объекта потребуется не меньше двух млрд рублей, а через несколько месяцев эта цифра выросла до пяти млрд рублей. Тогда же был разработан проект строительства станции «Ладожская 2», вестибюль которой, будь она построена, выходил бы прямо на территорию колонии. Мюльберг сообщил, что планы по выносу объектов и строительству метро никто не отменял, но они откладываются на неопределенный срок.

«То есть вы хотите сначала построить дорогу, потом вынести объекты за город, после чего перенесете магистраль? Так еще дороже выйдет», - резонно заметил из первого ряда один из жителей ЖК «Ладожский парк» Антон Борисенко.

Ситуация с заводом была бы куда проще, если бы в 2010 году один большой земельный участок не был расформировал на несколько маленьких, часть из которых была выкуплена заводом по кадастровой стоимости. Еще в 2012 году эту тему активно пытался поднять депутат ЗакСа Алексей Ковалев. Тогда в депутатском запросе он писал: «В связи с тем, что вывод исправительной колонии не является гарантированным, очевидно, что принятые планировочные решения повлекут за собой обратный выкуп земель у ЗАО «Асфальтобетонный завод «Магистраль» по рыночной цене для строительства станции метрополитена «Ладожская-2», скоростной магистрали и объектов транспортной инфраструктуры. В ответе вице-губернатора Филимонова подтверждено, что обратный выкуп земельных участков для строительства объектов транспортной инфраструктуры у ЗАО «Асфальтобетонный завод «Магистраль» будет производится по рыночной цене». На тот момент из девяти больших земельных участков территории завода непосредственно предприятию принадлежал лишь один, остальные находились в долгосрочной аренде. Однако к сегодняшнему дню в частной собственности находятся уже пять участков, что, впрочем, вполне законно.

«Основанием передачи земельного участка в собственность являются ранее утвержденный проект границ землепользования, а также нормы пункта 1 статьи 36 Земельного кодекса РФ, согласно которому правом на приобретение в собственность земельных участков, находящихся в государственной собственности, обладают физические и юридические лица - собственники зданий, строений, то есть объектов недвижимости, расположенных на таких земельных участках», — такой ответ получил тогда Ковалев от уже бывшего вице-губернатора Петербурга Сергея Козырева.

Фото: Георгий Поляков /«Интерпресс»

Ожидания жителей о развитии Невского района не оправдались: о перспективах развития застройщик - инвестиционная корпорация "Квартира Ру" - когда-то рассказывал будущим жильцам «Ладожского парка», основываясь на вполне конкретных планах чиновников. Территория складов, экологически вредных предприятий и объекта УФСИН должна была превратиться в благоустроенный, обеспеченный коммуникациями и инфраструктурой район. Мало того, что этого не произошло по сей день, более остро встал сегодня вопрос экологии.

«Да, в районе непростая транспортная ситуация. Мы не против трассы, она нужна городу, но давайте искать компромисс. Мы итак все дышим выхлопными газами. Много машин, АБЗ, так вы еще больше хотите экологическую ситуацию испортить? У нас в жилом комплексе 3,5 тыс. детей! Вам заключенные дороже, чем наши дети?» — под аплодисменты вопрошала жительница ЖК Татьяна Дурова.

«В необходимости магистрали сомнений не возникало: городу нужны «вылетные» дороги, грамотно подключенные к районной сети. Но магистраль должна была уйти от Ладожского вокзала через промзону и выйти к существующей развязке «Шафировский — Индустриальный — КАД». Сделать продуманный транспортно-пересадочный узел в районе Ладожского вокзала – и сразу несколько крупных жилых зон получат удобный доступ одновременно и к метро, и к РЖД, и к торгово-развлекательным объектам, и к местному безрельсовому городскому транспорту», — предложил свой вариант трассировки Антон Борисенко.

Среди предложений горожан было также выплатить всем жителям ЖК «Ладожский парк» компенсацию в 9 млрд рублей — в такую сумму оценили свои убытки жители комплекса от строительства ВСД. Были и те, кто просто предлагал Мюльбергу поменяться квартирами и самому жить у магистрали.

Глава отдела реализации и мониторинга генплана КГА подчеркнул, что все предложения будут приняты и записаны, но решение остается за экспертной комиссией. Поначалу жаркие публичные слушания в конце превратились в беседу с парламентерами от Смольного. Однако всеобщее ощущение необратимости рассматриваемых поправок не покмдало.

«Я не верю, что комиссия прислушается к людям. Думаю, что она одобрит эти совершенно античеловеческие поправки. Реальная возможность что-то изменить — решить вопрос на уровне ЗакСа, но опять же тут есть свои подводные камни. Фракции «Единой России» будет дано указание поддержать поправки, и они поддержат. Люди правильно делают, нужно бороться за свой район. Мы будем отстаивать права наших граждан, работа уже идет. Что делать, если все же примут поправки? Если придется — выходить с плакатами и отстаивать свою позицию, в рамках закона, разумеется», — прокомментировал результаты публичных слушаний «Санкт-Петербург.ру» Алексей Ковалев.

Предложения от граждан будут приниматься до 4 марта. Фактически, эта ситуация является лакмусовой бумажкой, которая наглядно покажет, как в Петербурге обстоит дело с силой гражданского общества. Жителям ЖК «Ладожский парк» аргументы властей о невозможности переноса ИК-7 и АБЗ «Магистраль» не кажутся достаточно весомыми, а других объяснений у чиновников нет. Если измерять эту ситуацию по лекалам идеального демократического государства, то кажется, что решение очевидно — разработать проект, при котором выиграют все.