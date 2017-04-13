Противники строительства ВСД направили обращение президенту

Представители инициативной группы «Трасса над головами» отправили в приемную президента письмо с требованием пересмотреть проект Восточного скоростного диаметра (ВСД).

Жители Красногвардейского района призывают «не решать транспортные проблемы города» за их счет.

Текст письма был представлен на митинге 2 апреля в парке Малиновка. Тогда под ним подписались более 750 человек. В настоящий момент подписей 1666.

в Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», в парке Малиновка 2 апреля прошел согласованный митинг жителей Красногвардейского района.

Михаил Грачев / "Санкт-Петербург.ру"

Их недовольство вызвал проект трассировки ВСД. В данный момент предполагается, что магистраль пройдет по улице Зольной, откуда повернет на Ванеева, протянется до Ворошилова, затронет Латышских Стрелков и продолжится вдоль Хасанской до улицы Коллонтай. Жители района считают, что новая дорога ничего хорошего району не принесет, а ухудшит экологическую и транспортную обстановку.

Ранее комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Смольного сообщал о том, что разрабатывает новые варианты трассировки ВСД, так как на пути будущей магистрали находится исправительная колония строгого режима. Договориться о ее переносе на данный момент не удалось.