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Смольный приостановил конкурс на проектирование ВСД

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© Фото: Life78

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Ведется проверка возможного подрядчика.

Конкурс на проектирование Восточного скоростного диаметра (ВСД) отложен. Накануне, 17 апреля, изучив заявки проектировщиков, Смольный вернул закупку в статус "работа комиссии", передает «Фонтанка».

Два конкурса были объявлены петербургским комитетом по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) 6 марта. Один из участников – ОАО "Российский институт градостроительства и инвестиционного развития "Гипрогор" –почти на 50% снизил стоимость работ.

У "Гипрогора" на данный момент есть конкуренты в двух конкурсах: "Севзапинжтехнология", АО "Институт "Стройпроект", ООО "Финпром-Инжиниринг" и ЗАО "Институт геоурбанистики и проектирования "Росгеопроект". Из перечисленных компаний отклонена была только заявка ООО "Финпром-Инжиниринг".

В КРТИ уточнили изданию, что комиссии пришлось "развернуть" закупку из-за проверки возможного подрядчика. Проверяется банковская гарантия, которую предъявила на конкурс московская компания "Гипрогор", сбившая цену контракта с 38 млн рублей до 15,5 млн рублей.

Как ранее сообщал "Санкт-Петербург.ру", жители Красногвардейского района были обеспокоены новым планом ВСД. К представителю инициативной группы "Трасса над головами" Юлии Исаковой поступили десятки звонков от недовольных жителей Красногвардейского района в связи с публикацией новостей о том, что Смольный учел мнение петербуржцев.

Ранее, 2 апреля, в парке Малиновка прошел согласованный митинг жителей Красногвардейского района против строительства под окнами домов ВСД. Их недовольство вызвал проект трассировки ВСД. Предполагалось, что магистраль пройдет по улице Зольной, откуда повернет на Ванеева, протянется до Ворошилова, затронет Латышских Стрелков и продолжится вдоль Хасанской до улицы Коллонтай.  Жители района считают, что новая дорога ничего хорошего району не принесет, а ухудшит экологическую и транспортную обстановку.

Более того, 13 апреля, инициативная группа отправила официальное письмо президенту РФ Владимиру Путину, с требованием пересмотреть проект трассы, под обращением подписались 1666 человек.

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