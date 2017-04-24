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В Петербурге выбрали проектировщика ВСД

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© Фото: Авто Mail.Ru

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Им стала компания "Институт "Стройпроект", которая обещает выполнить все работы за 64 млн рублей.

В Петербурге определен проектировщик "Восточного скоростного диаметра" (ВСД) - им стала компания "Институт "Стройпроект", которая выиграла два контракта, изначальной стоимостью в 38 млн рублей и 38,4 млн рублей.

Победитель  конкурса готов выполнить эти работы за 32 млн рублей по каждому из контрактов, сообщает "Деловой Петербург".

"Институт "Стройпроект" должен будет подготовить проекты трассы на участках от ЗСД до Витебского проспекта и далее до пересечения с Союзным проспектом.

Второй участник конкурса – московская компания "Гипрогор" – готова была снизить цену практически вдвое. Ранее Смольный отложил конкурс на выбор проектировщика из-за проверки "Гипрогора". Проверялась банковская гарантия, которую предъявила на конкурс компания "Гипрогор", сбившая цену контракта с 38 млн рублей до 15,5 млн рублей.

Как ранее сообщал "Санкт-Петербург.ру", жители Красногвардейского района были обеспокоены новым планом ВСД. К представителю инициативной группы "Трасса над головами" Юлии Исаковой поступили десятки звонков от недовольных жителей Красногвардейского района в связи с публикацией новостей о том, что Смольный учел мнение петербуржцев.

Ранее, 2 апреля, в парке Малиновка прошел согласованный митинг жителей Красногвардейского района против строительства под окнами домов ВСД. Их недовольство вызвал проект трассировки ВСД. Предполагалось, что магистраль пройдет по улице Зольной, откуда повернет на Ванеева, протянется до Ворошилова, затронет Латышских Стрелков и продолжится вдоль Хасанской до улицы Коллонтай.  Жители района считают, что новая дорога ничего хорошего району не принесет, а ухудшит экологическую и транспортную обстановку.

Более того, 13 апреля, инициативная группа отправила официальное письмо президенту РФ Владимиру Путину, с требованием пересмотреть проект трассы, под обращением подписались 1666 человек.

 

 

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