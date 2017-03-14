Вице-губернатор Петербурга Кириллов опроверг информацию о передаче Исаакия к Пасхе

Вице-губернатор Владимир Кириллов заявил, что Смольный не давал поручений передать Исаакиевкий собор к Пасхе.

«Никаких поручений по переезду не было. В комитете проводилось совещание в целом, был разговор о проработке разных возможных вариантов переезда», – сообщает Кириллов.

Ранее директор музея Николай Буров заявил, что нереально перевезти музей из Исаакиевского собора к Пасхе, которая в этом году будет праздноваться 16 апреля.

Прежде стало известно, что власти Петербурга устно предложили Бурову вывезти его экспонаты к Пасхе, чтобы торжественно передать Исаакий РПЦ уже 16 апреля

Передать собор к Пасхе требовали ранее петербургские ректоры. Некоторые из тех, чьи подписи стояли под обращением к губернатору, позже заявляли, что не видели этого документа.

Общественная дискуссия на тему статуса собора началась в январе, когда губернатор Георгий Полтавченко официально объявил, что Исаакиевский собор будет передан в безвозмездное пользование РПЦ. Церковь получит Исаакий на 49 лет.

В Петербурге прошли уже несколько митингов как против, так и в поддержку передачи. Следующая акция против передачи собора состоится 18 марта.