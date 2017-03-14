СМИ: Смольный попросил музей Исаакиевского собора освободить помещение до Пасхи

Власти Петербурга попросили музей Исаакиевского собора вывезти все экспонаты до Пасхи. В этот день, 16 апреля, планируется передать собор РПЦ, передает РБК со ссылкой на источники в Минкульте и федеральных чиновников.

Как сообщает издание, директору музея Николаю Бурову поступило устное распоряжение о передаче экспонатов другому фонду. Предполагается, что их перевезут в Государственный музей истории Петербурга.

Источники в музее Исаакиевского собора рассказали агентству, что много вопросов остаются неулаженными. К примеру, заявки РПЦ на передачу собора до сих пор нет, экспонаты могут не успеть описать, у музея заключены реставрационные контракты. Многие сотрудники музея боятся, что лишатся работы.

Сам директор музея Буров, а также администрация Петербурга и представители РПЦ не смогли прокомментировать требование об освобождении помещений до Пасхи.

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В начале января губернатор Георгий Полтавченко официально объявил, что Исаакиевский собор будет передан в безвозмездное пользование РПЦ. Спустя два дня Смольный опубликовал документ с планом передачи Исаакия РПЦ. Церковь получит собор на 49 лет. Формально собор останется в собственности Смольного, поэтому все расходы на его содержание и реставрацию "упадут" на городской бюджет, речь идет о 650-800 млн рублей в год.

Как ранее сообщал "Санкт-Петербург.ру", губернатора Полтавченко вызвали в суд по делу о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви. Тем временем на судебном заседании Смольный заявил, что опубликованный документ с планом передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви - неофициальный.



Ранее председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров в интервью "Интерфаксу" также сообщил лишь о "нормальном деловом процессе подготовки" к передаче собора РПЦ. Подчеркнув, что идет только "подготовка", а не сама официальная передача.