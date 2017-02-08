Двое ректоров петербургских ВУЗов не знали о своей просьбе отдать Исаакий РПЦ

Ректоры двух петербургских вузов, которые во вторник, 7 февраля, якобы поставили свои подписи под письмом с просьбой ускорить передачу Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ), заявили, что не подписывали этот документ, передает «Медуза».

Ректор Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета Юрий Беленький заявил изданию, что не подписывал этот документ. Такой же ответ дал и его коллега ректор Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств Александр Тургаев.

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Во вторник, 7 февраля, в СМИ появилась информация, что ректоры петербургских вузов призвали губернатора Георгия Полтавченко завершить передачу Исаакиевского собора РПЦ к Пасхе, которая в 2017 году будет отмечаться 16 апреля. Обращение было подписано во время встречи руководителей учебных заведений со спикером петербургского ЗакС Вячеславом Макаровым.

Помимо Беленького и Тургаева, сообщалось о подписях ректора ИТМО Владимира Васильева, директора Северо-Западного института РАНХиГС Владимира Шамахова, первого проректора Санкт-Петербургского государственного университета Ильи Дементьева, ректора ЛЭТИ Владимира Кутузова, ректора Военмеха Константина Иванова, ректора художественно-промышленной академии имени Штиглица Василия Кичеджи и других.