Буров: Перевезти музей из Исаакиевского собора к Пасхе нереально

Директор музея-памятника «Исаакиевский собор» Николай Буров сообщил, что ранее получил устное задание от комитета по культуре Смольного просчитать все детали перевоза из собора 25 тыс. музейных предметов в течение месяца, передает «Росбалт».

«Мне задавались вопросы, а можно ли успеть совершить переезд за месяц, то есть, видимо, как раз к Пасхе. Я отвечаю, что это не реально без нарушения целого ряда законов. При любой закупке на сумму, превышающую 600 тыс. рублей, должны проводиться конкурсные процедуры. Это достаточно хлопотное и длительное по времени мероприятие», — заявил директор музея.

Он также сообщил, что расчеты по возможному переезду сотрудники музея планируют провести в ближайшее время. «Мы будем считать и, может быть, к вечеру что-то и рассчитаем», — завил Буров.

Директор музея предполагает, что задание о необходимости провести расчеты переезда комитет получил от «вышестоящей организации».

Ранее источник в музейных кругах Петербурга MR7.ru сообщил, что такой срочный переезд станет «настоящим погромом».

«Для такой экстренной эвакуации нет никаких оснований», - сообщает источник издания. Он также отметил, что «если это начнется – то это будет погром музея, самый настоящий».

Он напомнил, что Сампсониевский собор передавали больше года, хотя там намного меньше экспонатов.

Ранее РБК со ссылкой на свой источник сообщил, что власти Петербурга устно предложили директору музея Исаакиевский собор Николаю Бурову вывезти его экспонаты к Пасхе, чтобы торжественно передать Исаакий РПЦ уже 16 апреля.

В начале января губернатор Георгий Полтавченко официально объявил, что Исаакиевский собор будет передан в безвозмездное пользование РПЦ. Спустя два дня Смольный опубликовал документ с планом передачи Исаакия РПЦ. Церковь получит собор на 49 лет.

Накануне, 13 марта, губернатора Полтавченко вызвали в суд по делу о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви. Тем временем на судебном заседании Смольный заявил, что опубликованный документ с планом передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви - неофициальный.

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров также сообщил лишь о "нормальном деловом процессе подготовки" к передаче собора РПЦ. Подчеркнув, что идет только "подготовка", а не сама официальная передача собора.