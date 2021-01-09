Скончался 101-летний создатель атомной бомбы

Советский и российский физик-теоретик, старейший член-академик РАН Исаак Халатников умер в Черноголовке. О его смерти сообщил публицист Николай Подосокорский. Физику был 101 год.

Халатников работал со Львом Ландау и был директором Института теоретической физики его имени. Вместе они создали теорию квантовых жидкостей.

Также он принимал участие в разработке атомного и водородного оружия.

Халатников получил множество наград и был признан во всем мире.