Петербургские ректоры попросили Полтавченко передать Исаакиевсаий собор РПЦ к Пасхе

Ректоры петербургских вузов призвали губернатора Георгия Полтавченко завершить передачу Исаакиевского собора Русской православной церкви к Пасхе, которая в 2017 году будет отмечаться 16 апреля.

Обращение было подписано во вторник, 7 февраля, во время встречи руководителей учебных заведений со спикером петербургского парламента Вячеславом Макаровым. Документ был принят единогласно.

Свои подписи поставили руководители Военмеха, ИТМО, СПбГУ (в лице проректора Ильи Дементьева), СПбГЭУ, СПбГУКИ, Северо-Западного института управления РАНХиГС, Аграрного университета, КИТа, ВМА им. Кирова, СПбГУПТД, Академии им. Штиглица и других вузов.

Текст обращения подготовили заранее, а встреча со спикером Заксобрания оказалась удобной для его единовременного подписания, отмечает «АБН».

Ранее глава петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров осудил деятельность оппозиционных депутатов, которые были не согласны с решением городских властей.

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.Ру», 28 января на митинге против передачи собора РПЦ собралось около 2 тыс. человек. Мероприятие прошло в формате встречи с депутатами.