Мутко прокомментировал решение о его недопуске на выборы в совет ФИФА

Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко прокомментировал решение Международной федерации футбола (ФИФА) о его недопуске до участия в выборах в совет организации, передает ТАСС.

«Я хотел переизбираться, но сейчас ФИФА в лице комитета по соответствию несколько изменила критерии. Введен новый критерий — политической нейтральности. Они хотят, чтобы организация была политически нейтральна, чтобы госслужащие и представители власти из различных стран во все органы не избирались, это их право», — заявил Мутко.

Он добавил, что не будет подавать апелляцию на решение организации.

Как стало известно ранее, Мутко не прошел проверку на соответствие требованиям ФИФА и не сможет баллотироваться на выборы в совет организации. Всему виной то. что он совмещает посты главы РФС и вице-премьера России.

Мутко входил в совет организации с 2009 года.

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», Виталий Мутко завил, что Россия находится в высшей степени готовности к Кубку конфедераций по футболу 2017 года, за сто оставшихся до турнира дней все имеющиеся вопросы будут сняты.

В четверг, 9 марта, отмечалось 100 дней до старта Кубка конфедераций, турнира с участием восьми сборных, который пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.