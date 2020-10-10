В 2020 году россияне взяли более миллиона ипотечных кредитов

Компания «Дом.РФ» проанализировала данные за 9 месяцев 2020 года. Согласно полученным результатам, россияне оформили более миллиона ипотечных кредитов на сумму около 3 трлн рублей. Об этом сообщает Виталий Мутко, гендиректор компании.

Так, стало известно, что за прошлый месяц россияне получили примерно 180-185 тысяч кредитов на сумму около половину триллиона рублей. За все прошедшие месяцы этого года общая сумма ипотечных кредитов составила 2,7 триллиона рублей.

Виталий Мутко также приметил, что такому результату поспособствовала льготная ипотека. Данная программа использовалась в 90% случаев сентябрьских ипотек.