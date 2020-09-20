Льготная ипотека продолжает пользоваться успехом

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Кроме того, директор заявил, что жилищные условия смогут улучшить около 310 тыс. российских семей. Известно, что эта программа была утверждена 23 апреля 2020 года и подразумевает 6,5% годовых для покупки квартиры в новостройке. В ближайшее время программа закроется, 1 ноября 2020 года, если не примут решение о ее продлении.

Виталий Мутко, директор АО «ДОМ.РФ», в социальной сети Instagram сообщил на своей странице, что объем льготных кредитов на ипотеку, выданных россиянам, превышает 500 млрд рублей.

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