Льготная ипотека продолжает пользоваться успехом

Виталий Мутко, директор АО «ДОМ.РФ», в социальной сети Instagram сообщил на своей странице, что объем льготных кредитов на ипотеку, выданных россиянам, превышает 500 млрд рублей.
«По нашим подсчетам, сумма выданных ипотечных кредитов по программе превысила 500 млрд рублей. Россияне взяли уже 180,7 тыс. кредитов», —указал Виталий Мутко.
Кроме того, директор заявил, что жилищные условия смогут улучшить около 310 тыс. российских семей. Известно, что эта программа была утверждена 23 апреля 2020 года и подразумевает 6,5% годовых для покупки квартиры в новостройке. В ближайшее время программа закроется, 1 ноября 2020 года, если не примут решение о ее продлении.