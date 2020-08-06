Мутко предрек снижение ипотечной ставки

Средняя ставка по ипотеке в РФ может опуститься к концу года до 7,5%. Об этом сказал генеральный директор "ДОМ.РФ" Виталий Мутко на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Ранее, по его словам, планировалось довести ставку в 2020 году до 8,7%, однако с учетом льготных ипотек будет 7,5%, а рыночные - 8,4%.

Мутко указал также, что примерно 90% рынка ипотечного кредитования - это льготные ставки 6,5%. Несколько десятков банков подли заявки по льготной программе на 1 трлн рублей. Граждане подали около 400 тыс. заявок, 80 тыс. уже обработаны.

На встрече Путин призвал быть аккуратнее с ипотечным кредитованием через выпуск облигаций и контролировать этот процесс. Мутко указал, что за выпуском облигаций следит Центробанк.

Также глава "ДОМ.РФ" отметил, что падение спроса на ипотечные кредиты закончилось вместе с карантином, сейчас количество желающих приобрести жилье по ипотеке восстановилось.