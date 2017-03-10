Мутко не прошел проверку на соответствие требованиям ФИФА

Глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко не прошел проверку на соответствие требованиям Международной федерации футбола (ФИФА). Теперь он не сможет баллотироваться на избрание в совет организации, передает Associated Press.

Выборы в совет ФИФА пройдут на конгрессе УЕФА в Хельсинки 5 апреля. Четыре кандидата будут выбраны на четырехлетний срок.

Читайте также:

Недопраздник и недостадион: как Петербург дал отсчет 100 дням до Кубка конфедераций

Как сообщает агентство со ссылкой на источник, близкий к ситуации, Мутко не смог пройти проверку, так как является также вице-премьером РФ.

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», Виталий Мутко завил, что Россия находится в высшей степени готовности к Кубку конфедераций по футболу 2017 года, за сто оставшихся до турнира дней все имеющиеся вопросы будут сняты. В четверг, 9 марта, отмечалось 100 дней до старта Кубка конфедераций, турнира с участием восьми сборных, который пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.























