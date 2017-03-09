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Мутко высоко оценил степень готовности России к Кубку конфедераций

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© Фото: sport-express.ru

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Тем временем журналисты обнаружили, что скамейки на стадионе "Зенит-арена" не могут выдержать вес одного человека.

Вице-премьер РФ и председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко завил, что Россия находится в высшей степени готовности к Кубку конфедераций по футболу 2017 года, за сто оставшихся до турнира дней все имеющиеся вопросы будут сняты, передает ТАСС.

В четверг отмечается 100 дней до старта Кубка конфедераций, турнира с участием восьми сборных, который пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

Тем временем во время пресс-тура на стадион "Зенит-арена" в четверг, 9 марта. журналисты обнаружили в раздевалке знаменитого долгостроя мебель сомнительного качества.

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Как передает корреспондент "Санкт-Петербург.ру",  скамейка, расположенная в раздевалке стадиона, оказалась слишком хрупкой для того, чтобы выдержать вес одного человека, и обвалилась. Видео инцидента разместил Piter TV.

Фото: Яна Рубина / "Санкт-Петербург.ру"
 

Кроме того, на поле открыт только основной вход. Именно "дорога" от него вымыта и убрана, в то время, как все остальное находится в полусобранном состоянии.

Как сообщалось ранее, 9 марта на "Зенит-арене" открыли памятную табличку в честь Кубка конфедераций и ЧМ. На торжественном мероприятии присутствовали губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура и генеральный директор Оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

Позже стало известно, что акцию "Символические 100 пасов", в которой должен был участвовать звезда футбола и обладатель Кубка в составе сборной Бразилии Кафу, отменили. Организаторы праздника решили «поберечь поле стадиона».

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