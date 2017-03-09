Мутко высоко оценил степень готовности России к Кубку конфедераций

Вице-премьер РФ и председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко завил, что Россия находится в высшей степени готовности к Кубку конфедераций по футболу 2017 года, за сто оставшихся до турнира дней все имеющиеся вопросы будут сняты, передает ТАСС.



В четверг отмечается 100 дней до старта Кубка конфедераций, турнира с участием восьми сборных, который пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.



Тем временем во время пресс-тура на стадион "Зенит-арена" в четверг, 9 марта. журналисты обнаружили в раздевалке знаменитого долгостроя мебель сомнительного качества.

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Как передает корреспондент "Санкт-Петербург.ру", скамейка, расположенная в раздевалке стадиона, оказалась слишком хрупкой для того, чтобы выдержать вес одного человека, и обвалилась. Видео инцидента разместил Piter TV.

Фото: Яна Рубина / "Санкт-Петербург.ру"

Кроме того, на поле открыт только основной вход. Именно "дорога" от него вымыта и убрана, в то время, как все остальное находится в полусобранном состоянии.



Как сообщалось ранее, 9 марта на "Зенит-арене" открыли памятную табличку в честь Кубка конфедераций и ЧМ. На торжественном мероприятии присутствовали губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура и генеральный директор Оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.



Позже стало известно, что акцию "Символические 100 пасов", в которой должен был участвовать звезда футбола и обладатель Кубка в составе сборной Бразилии Кафу, отменили. Организаторы праздника решили «поберечь поле стадиона».