"Символические 100 пасов" на "Зенит-арене" к Кубку конфедераций внезапно отменили

"Символические 100 пасов" на "Зенит-арене" к Кубку конфедераций 2017 года внезапно отменили. Об этом "Санкт-Петербург.ру" сообщил представитель стадиона.

"Акцию, в которой должен был поучаствовать звезда футбола и обладатель Кубка в составе сборной Бразилии Кафу, отменили. Организаторы праздника "100 дней до Кубка конфедераций" решили поберечь поле стадиона", - рассказал он.

В ноябре 2016 года при проверке "Зенит-арены" представителями ФИФА была обнаружена вибрация поля, которую обещали устранить к марту 2017 года.

В итоге, в первых числах текущего месяца на стадион прибыла инспекция ФИФА, вибрация до сих пор не была устранена. Мы уверены, что принятые меры решат проблему. Ее технологическое решение найдено. Работа будет завершена через две недели", - заявил тогда директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.

"Поле просыпается, оно было в зимнем состоянии. Представители клуба "Зенит" и города работают над улучшением поля. Мы уверены в том, что к Кубку Конфедераций здесь будет идеальное поле, такое требуется и "Зениту". Тестовыми здесь будут три игры "Зенита" в апреле-мае", - также рассказал директор департамента ФИФА.

Сегодня, 9 марта, в Северной столице проходит праздник "100 дней до Кубка конфедераций". На "Зенит-арене" уже торжественно открыли памятную табличку в честь Кубка конфедераций 2017 года и Чемпионата мира по футболу 2018 года.

В Петербург приехали генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура, генеральный директор Оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин, а также двукратный чемпион мира и обладатель Кубка конфедераций в составе сборной Бразилии Кафу.

Матчи ЧМ-2018 пройдут в 11 городах России - Москве, Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи. В преддверии чемпионата мира в России проведут Кубок конфедераций, он запланирован на лето 2017 года - с 17 июня по 2 июля.