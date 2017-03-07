Из-за Кубка конфедераций въезд на Крестовский остров будет ограничен

С 15 мая на Петроградской стороне вступит в силу новая схема движения транспорта. Такое изменения будут действовать до окончания Кубка конфедераций. Об этом во вторник, 7 марта, сообщил журналистам генеральный директор «Центра транспортного планирования Петербурга» Рубен Тертерян, передает АБН.

По словам Тертеряна, на улицах района введут зонирования и пропускную систему транспортных средств. «Жителей Петроградской стороны ждет транспортный рай», — заявил Тертерян. Он также отметил возможное увеличение нагрузки на мостовые переходы.

Как было известно ранее, в период проведения турнира в Петербурге запустят шесть дополнительных маршрутов. Шаттлы будут привозить футбольных фанатов на арену в день матча.

Кубок конфедераций пройдет в Петербурге, Москве, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля.

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», Кубок Конфедераций на "Зенит-арене" начнется с матча России и Новой Зеландии.

Кроме того, движение на Петроградской стороне будет ограничено в четверг, 9 марта, из-за праздника «100 дней до старта Кубка конфедераций». С шести утра до 23 часов 9 марта движение транспортных средств по проезду от Певческого моста до Дворцовой площади (вдоль дома 37 по наб. реки Мойки) будет полностью прекращено.