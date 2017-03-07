Праздник «100 дней до старта Кубка конфедераций» ограничит движение в Петербурге

Праздник «100 дней до старта Кубка конфедераций ФИФА 2017 года» ограничит движение в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

С шести утра до 23 часов 9 марта движение транспортных средств по проезду от Певческого моста до Дворцовой площади (вдоль дома 37 по наб. реки Мойки) будет полностью прекращено.

Схемы ОДД и объезда на период проведения мероприятий можно посмотреть по этой ссылке. Финальный отсчет 100 дней до Кубка конфедераций будет дан на «Зенит-арене».

В этот день на стадионе откроют памятную табличку и представят нового посла Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018. После этого запланирована акция «Символические 100 пасов», к которой присоединится звезда футбола - бразилец Кафу.

Во второй половине дня на Дворцовой площади более 1000 волонтеров исполнят импровизированные танцы каждой из восьми стран-участниц Кубка Конфедераций. Танцевальный флешмоб пройдет под аккомпанемент экс-вратаря сборной России, диджея Руслана Нигматуллина.