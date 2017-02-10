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Петербургское УФАС признало законным резкое повышение цен на проезд

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Так как это не влияет на конкуренцию.

УФАС по Петербургу не нашло нарушений при повышении тарифов на проезд. Об этом говорится в ответе антимонопольного ведомства на запрос лидера движения «Солидарный Петербург» Анатолия Канюкова.

В УФАС сообщили, что не имеют оснований для принятия мер антимонопольного регулирования так как действия и акты Смольного по установлению тарифов на перевозки пассажиров и багажа не влияют на конкуренцию.

"Хочется спросить у петербургского УФАС, когда части перевозчиков разрешают баснословное повышение тарифов (аффилированные с государством предприятия), а другим запрещают ("маршрутки"), имеется ли в этом нарушение конкуренции?", - задается вопросом Канюков.

В начале декабря 2016 года Законодательное собрание Петербурга утвердило городской бюджет на 2017 год. В нем, помимо рекордного дефицита в почти 70 млрд рублей, утвержден рост стоимости проезда в общественном транспорте. 

С 1 января 2017 года жетон метро подорожал с 35 рублей до 45 рублей, а проезд в наземном транспорте - с 30 до 40 рублей.

При этом в комитете по транспорту заявляли, что подорожание жетона метро вряд ли коснется петербуржцев, так как большинство из них пользуются электронными проездными, стоимость проезда по которым увеличилась значительно меньше.

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