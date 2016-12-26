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Смольный утвердил тарифы на проезд в метро в 2017 году

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© Фото: «Санкт-Петербург.ру»

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Чиновники проигнорировали петицию против повышения цен, которую подписали более 58 тыс. человек.

Смольный утвердил тарифы на проезд в метро в 2017 году. Об этом сообщается на официальном сайте ГУП «Петербургский метрополитен».

В начале декабря 2016 года Законодательное собрание Петербурга утвердило городской бюджет на 2017 год. В нем, помимо рекордного дефицита в почти 70 млрд рублей, утвержден рост стоимости проезда в общественном транспорте.

Согласно бюджету, жетон метро со следующего года подорожает с 35 рублей до 45 рублей, а проезд в наземном транспорте - с 30 до 40 рублей. Сегодня, 26 декабря, стало известно, что комитет по тарифам окончательно утвердил новую стоимость.

При этом на сайте Change.org уже долгое время опубликована петиция против повышения цен. На данный момент ее подписали более 58 тыс. человек, однако чиновники ее проигнорировали.

Стоимость проезда в метрополитене в 2017 году:

 

Разовый тариф - 45 рублей

Единый проездной билет (на месяц) - 2900 рублей

Единый ученический - 515 рублей

Единый студенческий - 1035 рублей

Единый льготный - 545 рублей

Многоразовые проездные билеты на проезд в метрополитене:

 

На 70 поездок (90 дней) - 3150 рублей

На 40 поездок (30 дней) - 1300 рублей

На 20 поездок (15 дней) - 680 рублей

На 10 поездок (7 дней) - 355 рублей

Единый проездной билет, дающий право на совершение поездок в пределах фиксированной суммы:

 

С 1 по 10 поездку - 36 рублей

С 11 по 20 поездку - 35 рублей

С 21 по 30 поездку - 34 рубля

С 31 по 40 поездку - 33 рубля

С 41 поездки - 32 рубля

Суточный единый проездной билет:

 

На 1 сутки – 180 рублей

На 2 суток – 255 рублей

На 3 суток – 340 рублей

На 4 суток – 425 рублей

На 5 суток – 510 рублей

На 6 суток – 595 рублей

На 7 суток – 680 рублей

Единый билет на 90 минут - 70 рублей

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