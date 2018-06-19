В Петербурге три компании уличили в использовании символики ЧМ-2018

Петербургские антимонопольщики обвинили клуб Aurora concert hall, сеть магазинов Stop Express и агентство недвижимости Engel&Volkers в незаконном использовании официальной символики Чемпионата мира по футболу, сообщает пресс-служба УФАС.

Первые организовали фестиваль дружбы народов России и Нигерии, использовав баннер с символикой турнира. Вторые проводили маркетинговую акцию «Заправься к Мундиалю!», третьи – разыгрывали два билета на чемпионат.

Во всех этих действиях антимонопольщики нашли нарушение закона о защите конкуренции. В ближайшее время юридические лица будут оштрафованы. Размер финансового наказания может составить от 100 до 500 тыс. рублей.

В УФАС подчеркнули, что в период проведения мундиаля за использование символики ФИФА сразу вобуждаются административные дела. Их рассмотрение проходит в короткие сроки.

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В 2018 году Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Смотреть матчи в Северной столице можно не только на «Зенит-арене», но и на фан-зоне на Конюшенной площади, где проходит Фестиваль болельщиков. Узнать подробнее о площадке можно в специальном материале «Санкт-Петербург.ру».

Расписание матчей в Северной столице: Россия – Египет, 19 июня в 21:00; Бразилия – Коста-Рика, 22 июня в 15:00; Нигерия – Аргентина, 26 июня в 21:00; 1/8 финала, 3 июля в 17:00; полуфинал, 10 июля в 21:00; матч за третье место, 14 июля в 17:00.

Сегодня после важнейшей игры с Египтом метро и трамваи №19, 48 и 48А (следуют по улице Савушкина от стадиона к станции метро «Черная речка», – прим. ред.) будет работать до двух часов ночи, десять автобусных маршрутов (№8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142 и 154) будут развозить болельщиков до трех часов

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