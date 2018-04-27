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УФАС возбудил дело о плагиате при строительстве новых станций петербургского метро

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© Фото: Пресс-служба Смольного

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В московской компании «Инженерное бюро Юркевича» утверждают, что петербургские строители использовали патент на сваи-колонны без разрешения.

Петербургское УФАС возбудило в отношении ОАО «Ленметрогипротранс», разработавшего проектную документацию для станций метро «Дунайская», «Новокрестовская» и «Беговая», дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства.

По словам заявителя, столичного ООО «Инженерное бюро Юркевича», петербургская компания без разрешения использовала патент на изобретение «буровая железобетонная колонна и способ ее возведения».

«Проектная документация вышеперечисленных станций метрополитена предусматривает их строительство полузакрытым способом «top-down» с использованием свай-колонн, то есть именно тем способом, который в 2003 году запатентовало «Инженерное бюро Юркевича» при строительстве станции «Косино» московского метрополитена», – говорится в сообщении.

Первое заседание по делу состоится 14 мая в 15:00 по мск.

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Ранее Смольный попросили убрать из метро рекламу, нарушающую установленные формы петербургских топонимов. Соответствующий список, состоящий из ста объектов, главе комитета по печати и взаимодействию со СМИ Сергею Серезлееву отправил депутат ЗакСа Михаил Амосов.

По мнению парламентария, систематические грубые ошибки в написании топонимов искажают исторически ценные названия петербургских улиц как в случае с написанием в объявлениях «переулок Спасский» вместо «Спасский переулок» или «Улица Садовая» вместо «Садовая улица».

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