Дипмиссию США в России могут сократить еще на 155 человек. Об этом на пресс-конференции саммита БРИКС в китайском Сямэне заявил президент России Владимир Путин, пишет «Медуза».

Путин объяснил, что из 455 российских дипломатов в США 155 человек работают при ООН. «Строго говоря, они не являются дипломатами, аккредитованными при Госдепартаменте», - сказал президент.

«Если уж говорить о полном паритете, то это должны быть не 455 дипломатов США в Москве, а минус еще 155», - также добавил Путин.

В начале августа Трамп подписал новый закон о расширении санкций в отношении России. Это самый масштабный с 2014 года пакет ограничений. На новость моментально отреагировало Министерство иностранных дел РФ.

Дипломаты вызвали посла США в Москве Джона Теффта и вручили ему текст заявления МИД о решении России сократить дипломатический штат посольства США и о запрете использования дачи в Серебряном бору и склада в Москве. После этого резидент РФ Владимир Путин уточнил, что сокращение коснется 755 сотрудников американской дипмиссии. Причем речь идет как о гражданах США, так и о российских сотрудниках. Сейчас к этой цифре могут добавить еще 155 дипломатов.

Из-за сокращения дипмиссии с 23 августа США приостановили выдачу неиммиграционных виз в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. В Российском союзе туриндустрии прогнозируют, что срок оформления виз США в Москве вырастет до полугода. Посольство США предложило россиянам получать визы США в других странах.

В ответ на сокращение дипмиссии власти США потребовали закрыть консульство России в Сан-Франциско. Теперь у обеих стран останется по три консульства (у России - в Нью-Йорке, Хьюстоне и Сиэтле).