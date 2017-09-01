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Власти США потребовали закрыть консульство России в Сан-Франциско

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© Фото: Maxim Shemetov / Reuters

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Также будут закрыты по одному дипломатическому объекту в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Власти США потребовали закрыть консульство России в Сан-Франциско. Теперь у обеих стран останется по три консульства (у России — в Нью-Йорке, Хьюстоне и Сиэтле). Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на американский Госдепартамент.

Кроме того, до 2 сентября будут закрыты по одному дипломатическому объекту в Вашингтоне и Нью-Йорке. Речь идет о зданиях, где размещены торговые представительства, пишет «Интерфакс».

Это ответ на «необоснованные и вредоносные» требования России, которые выполнили США. Вашингтон готов на «дальнейшие меры», но призывает отказаться от последующих ответных действий, добавили в Госдепе.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон до объявления о закрытии консульства, провел беседу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и предупредил его. Лавров «выразил сожаление» и пообещал отреагировать позже.

После этого Лавров, отвечая на вопрос студента МГИМО о российско-американских отношениях, заявил, что Россия будет «жестко отвечать» на действия, наносящие ей ущерб «абсолютно на ровном месте» и продиктованные желанием испортить отношения двух стран. Об этом сообщает RT.

При этом, по мнению Лаврова, «реакция должна быть такой, чтобы ты, в дополнение к нанесенному тебе ущербу, сам себе еще дополнительно не навредил». Министр подчеркнул, что президент США Дональд Трамп, по его мнению, заинтересован в улучшении отношений с Россией, однако его администрацию пытаются «поджарить по каждому поводу» и «подрубить», а санкционные действия «навязаны» Трампу Конгрессом США.

«Отмечу, что вся история с обменом, с санкционными выпадами была затеяна не нами, а администрацией Барака Обамы. Затеяна ровно с той целью, чтобы подорвать российско-американские отношения и не позволить президенту США Дональду Трампу выйти на эту стезю своего президентства с конструктивными предложениями», - цитирует Лаврова ТАСС.

В начале августа Трамп подписал новый закон о расширении санкций в отношении России. Это самый масштабный с 2014 года пакет ограничений. На новость моментально отреагировало Министерство иностранных дел РФ.

Дипломаты вызвали посла США в Москве Джона Теффта и вручили ему текст заявления МИД о решении России сократить дипломатический штат посольства США и о запрете использования дачи в Серебряном бору и склада в Москве. После этого резидент РФ Владимир Путин уточнил, что сокращение коснется 755 сотрудников американской дипмиссии. Причем речь идет как о гражданах США, так и о российских сотрудниках.

Из-за сокращения дипмиссии с 23 августа США приостановили выдачу неиммиграционных виз в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. В Российском союзе туриндустрии прогнозируют, что срок оформления виз США в Москве вырастет до полугода. Посольство США предложило россиянам получать визы США в других странах.

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