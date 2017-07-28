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Россия и США: новые санкции и ссоры

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© Фото: Maxim Shemetov / Reuters

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Америку лишили посольской дачи в Москве и велели сократить количество дипломатов.

Сегодня, 28 июля, Сенат США подавляющим большинством голосов принял законопроект о новых санкциях в отношении России. Его поддержали 98 сенаторов при двух голосах против. Проект новых санкций теперь поступил на рассмотрение президента США Дональда Трампа, который в течение 10 дней должен подписать его или наложить на него вето.

На новость моментально отреагировало Министерство иностранных дел РФ. Дипломаты вызвали посла США в Москве Джона Теффта и вручили ему текст заявления МИД о решении России сократить дипломатический штат посольства США и о запрете использования дачи в Серебряном бору и склада в Москве.

"В этой связи предлагаем американской стороне до 1 сентября привести количество дипломатических и технических сотрудников, работающих в посольстве США в Москве, в генеральных консульствах в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в точное соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников технического персонала, которые находятся в США. Это означает, что общее количество персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в РФ, сокращается до 455 человек", - говорится в документе.

"Российская сторона приостанавливает с 1 августа использование посольством США в России всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору", - также говорится в заявлении.

Посол США Джон Теффт выразил "глубокое разочарование и категорическое возражение" в связи с полученным от МИД сообщением, пишет " Интерфакс".

В декабре 2016 года администрация Барака Обамы приняла решение о высылке 35 российских дипломатов и запрете на использование дипломатических дач в связи с подозрениями в причастности Москвы к вмешательству в избирательный процесс в США. Россия тогда не стала отвечать на эти меры: президент Владимир Путин объяснил, что Москва хочет посмотреть, как сложатся отношения с новым президентом Дональдом Трампом.

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