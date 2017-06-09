Консерваторы потеряли большинство в парламенте Великобритании

Консервативная партия Великобритании утратила абсолютное парламентское большинство необходимое для самостоятельного формирования правительства. Таковы предварительные результаты внеочередных выборов, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на BBC News.

При этом оппозиционная лейбористская партия увеличила число своих представителей в парламенте. BBC News указывает, что данный результат можно расценивать как унижение премьер-министра Терезы Мэй.

Аналитики Citi Group предположили, что Мэй уйдет в отставку после таких результатов выборов, пишет РБК со ссылкой на Reuters. По их словам, Мэй провела "плохую кампанию" и не смогла перевести лидерство в опросах в большинство в палате общин. "Мэй, вероятно, уйдет в отставку", - считают аналитики.

Лидер лейбористов Джереми Корбин также призвал Мэй уйти в отставку. Несмотря на это, премьер-министр страны Тереза Мэй не намерена уходить в отставку и будет работать над формированием правительства на основе консервативной партии. Об этом на своей странице в Twitter сообщает журналистка BBC News Лаура Куэнссберг.

Инициатором досрочных выборов в Великобритании была именно Тереза Мэй, она объясняла свою идею желанием укрепить позицию консерваторов и прекратить противодействие оппозиционных партий процедуре Brexit. Мэй подписала письмо с уведомлением властей Евросоюза о формальном запуске процедуры Brexit 28 марта.

Переговоры об условиях Brexit займут два года. Решение о выходе Британии из Евросоюза было принято на референдуме 23 июня 2016 года. Отказ от членства в ЕС поддержали более половины проголосовавших.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) считает, что предварительные результаты внеочередных парламентских выборов в Великобритании не очень утешительны для консервативной партии и самой Терезы Мэй.

"Глава британского кабинета изначально сделала ставку на проведение досрочных выборов, чтобы иметь твердые позиции для ведения переговоров об условиях Brexit на всех уровнях. И шансы повысить свое представительство в британском парламенте изначально у тори были весьма неплохи. Но вся предвыборная кампания была омрачена терактами, что, безусловно, отразилось и на итогах выборов», - цитирует его REGNUM.

Как результат - все это может отдалить сам Brexit, так как отсутствие парламентского большинства также не гарантирует со стопроцентной вероятностью быстрое прохождение необходимых законов, и об этом говорят уже европейские эксперты, продолжил депутат.

Сейчас партия Мэй получила только 314 мест, необходимых для парламентского большинства 12 мест консерваторам выиграть уже не удастся. В прошлом созыве у Консервативной партии было 330 голосов, Мэй распустила парламент, чтобы упрочить позиции своей партии перед Brexit.