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Картина дня: контракт Дзюбы с «Зенитом» и новый премьер-министр Великобритании

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© Фото: ТАСС / Александр Николаев

Темы дня

Когда игрок обсудит условия и кто занял важный пост.

Главной темой дня, по данным «Монитор», стало возможное продление контракта футболиста Артема Дзюбы с «Зенитом». Первыми об этом написали «Фонтанка» (17:30), «Деловой Петербург» (17:45) и «Невские новости» (18:15).

Звездный игрок сине-бело-голубых и руководство клуба вернутся к переговорам зимой. По словам гендиректора команды Александра Медведева, во время чемпионата остается мало времени для таких вопросов.

Нынешний контракт с Дзюбой рассчитан до лета 2020 года. Ранее игрок говорил о желании выступать в английском чемпионате.

В «Зенит» Дзюба попал в 2015 году. Он забил 53 гола.

Второй темой дня, по версии «Монитора», стало назначение Бориса Джонсона на пост премьер-министра Великобритании. Оперативнее всех об этом рассказали «Деловой Петербург» (18:00), 47news (18:25) и «Невские новости» (18:35).

Бывший мэр Лондона занял пост 24 июля. Он заменил Терезу Мэй, которая ушла в отставку из-за споров с Евросоюзом об условиях выхода страны из ЕС.

По словам Джонсона, Великобритания перестанет быть членом Евросоюза 31 октября. По его словам, это произойдет «без всяких "если" и "но"».

Президент России Владимир Путин поздравил Джонсона с назначением на пост. «Интересам наших стран и народов отвечало бы развитие отношений в самых различных сферах», – говорится в телеграмме главы РФ.

Третьей темой, по данным «Монитора», стал анонс генеральной репетиции парада ко Дню Военно-морского флота в Петербурге. Быстрее всех об этом сообщили «Невские новости» (18:55).

Из-за мероприятия с 11:00 до 12:15 будут разведены Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты. В это время по Неве пройдут корабли-участники парада, а в небе пролетят самолеты и другая техника.

Само торжественное мероприятие состоится в воскресенье, 28 июля.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Невские новости», «Фонтанка.ру» и «Деловой Петербург».

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