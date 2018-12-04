Меркель в восьмой раз подряд признали самой влиятельной женщиной в мире

Канцлер Германии Ангела Меркель стала самой влиятельной женщиной в мире по итогам 2018 года по версии журнала Forbes.

Немецкий политик не в первый раз возглавляет рейтинг. Она удерживает верхнюю строчку на протяжении восьми лет.

Вторе место заняла премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. На третьем оказалась глава Международного валютного фонда Кристин Лагард.

Единственная представительница России в списке Forbes – председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина. Она попала на 49-ю строчку.

В рейтинг также попали королева Великобритании Елизавета II (23-е место), дочь президента США Иванка Трамп (24-е место). Самая молодая представительница списка – поп-певица Тейлор Свифт (68-е место).