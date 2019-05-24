Картина дня: проведение ЧМ-2023 по хоккею в Петербурге, отставка Терезы Мэй и работа метро в День города

Главной новостью, согласно «Монитору», стало утверждение Петербурга местом проведения чемпионата мира по хоккею 2023 года. Официально решение утвердили в пятницу, 24 мая, на конгрессе Международной федерации хоккея в Братиславе.

«Мы принимали чемпионаты мира по хоккею уже семь раз. Мы всегда обеспечиваем высокий уровень сервиса и безопасности для команд и болельщиков», – рассказал во время презентации президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Матчи состоятся в СКК «Петербургский» и Ледовом дворце. Как сообщает ТАСС со ссылкой на вице-губернатора города Владимира Кириллова, на время чемпионата власти планируют организовать фан-зону для болельщиков на Конюшенной площади.

Второй новостью дня, по данным «Монитора», стало объявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй об уходе в отставку с 7 июня. Первыми об этом написали 47news (12:15) и ДП (12:25).

«Сегодня я объявляю, что уйду в отставку в качестве лидера Консервативной и юнионистской партии в пятницу, 7 июня», – заявила Мэй. Следовательно, она покинет и пост премьер-министра Великобритании.

Третьей новостью, по данным «Монитора», стала работа петербургского метрополитена без перерыва в День города в ночь с 26 на 27 мая.

Как сообщает пресс-служба подземки, с 02:00 до 04:30 в кассах пассажиры смогут приобрести только жетоны за наличные. Пополнить проездные на основе БСК и активировать интернет-платежи будет нельзя.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», «Фонтанка» и ДП.