Медведев отрицает слова Путина о своей болезни

Премьер-министр России Дмитрий Медведев отрицает слова президента Владимира Путина о своей болезни. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Да я и не болел", - сказал Медведев в ответ на поздравление с выздоровлением во время встречи с представителями малого и среднего бизнеса в области автоперевозок.

Путин рассказал о болезни премьера 14 марта на совещании с членами кабинета министров. "Эпидемическая ситуация у нас, вроде как, идет на убыль, тем не менее ситуация пока еще серьезная. Дмитрия Анатольевича не уберегли", - отметил президент.

Спустя три дня заболевшего гриппом Медведева нашли на горнолыжном курорте. Фотография Медведева появилась на странице кофейни CoffeeBarBerry, которая расположена рядом с курортом "Роза Хутор".

Внимание к Дмитрию Медведеву приковано из-за того, что Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционного политика Алексея Навального опубликовал фильм, в котором говорится о том, что Медведев владеет большим тайным состоянием.

В Северной столице 26 марта должен пройти митинг за отставку Медведева, организованный Навальным. Смольный не согласовал митинг на Марсовом поле, однако он состоится. Аналогичные заявки на проведение митингов за отставку Медведева поданы в десятках российских городов.