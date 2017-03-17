Заболевшего гриппом Медведева нашли на горнолыжном курорте

Заболевшего гриппом премьер-министра Дмитрия Медведева нашли на горнолыжном курорте. Фотография Медведева 16 марта появилась на странице кофейни CoffeeBarBerry в Instagram, она расположена рядом с курортом «Роза Хутор».

Хозяйка написала, что кофе в заведении пили первые лица государства во главе с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и заместителем председателя правительства РФ Александром Хлопониным.

Пользователи социальной сети ехидно посочувствовали: "Болеет, но держится". При этом хозяйка кофейни уверяет, что фотография была сделана до болезни премьера - 10 марта, когда премьер посетил горнолыжный курорт «Архыз» с официальным визитом.

Такая отговорка не убедила комментирующих, так как другие фотографии от 10 марта появились на странице CoffeeBarBerry оперативно, в тот же день. О болезни Медведева 14 марта сообщил президент России Владимир Путин.

"Эпидемическая ситуация у нас, вроде как, идет на убыль, тем не менее ситуация пока еще серьезная. Дмитрия Анатольевича не уберегли", - заявил Путин на совещании с членами кабинета министров, добавив, что из-за гриппа премьер пропустит несколько важных встреч.

В последние пару недель внимание к Дмитрию Медведеву приковано из-за того, что Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционного политика Алексея Навального опубликовал фильм, в котором говорится о том, что Медведев владеет большим тайным состоянием.

Медведев до сих пор никак не отреагировал на фильм о нем. Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова сказала, что публикация Навального носит предвыборный характер. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал расследование Навального и ФБК о Медведева "творчеством известного осужденного гражданина".

В связи с публикацией фильма в Петербурге 26 марта планируют провести митинг за отставку Медведева на Марсовом поле. Заявки на митинг в эту же дату также поданы в десятках российских городов.