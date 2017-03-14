  • 14 Март 2017
USD 15.03.2017 58.9540 -0.1787
USD ММВБ 17:17 59.57280  
EUR 15.03.2017 62.7447 -0.5214
EUR ММВБ 17:17 63.3290  
Нефть($) 14.03.2017 50.44 1.89
Нефть(p) 14.03.2017 2973.64 +102.75

Путин о Медведеве: Не уберегли

Автор:


© Фото: пресс-служба президента РФ

Темы дня

Президент РФ сообщил о болезни премьер-министра.

Президент России Владимир Путин заявил, что российский премьер-министр Дмитрий Медведев заболел гриппом, передает РИА "Новости".

"Эпидемическая ситуация у нас, вроде как, идет на убыль, тем не менее ситуация пока еще серьезная. Дмитрия Анатольевича не уберегли", — заявил Путин на совещании с членами кабинета министров.

Во вторник, 14 марта, у Медведева было запланировано несколько мероприятий, в том числе встреча с президентом Армении Сержем Саргсяном.

Ранее премьер-министр страны стал фигурантом расследования Фонда борьбы с коррупцией. Авторы фильма рассказывают о том, что Медведев владеет недвижимостью по всей России. По их словам, ему также принадлежат участки земли в элитных районах, а также яхты и винодельни в Европе.

Позже Медведев заблокировал оппозиционного политика Алексея Навального в Instagram. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал расследование Навального и ФБК о Медведев" "творчеством известного осужденного гражданина".

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Политика

    Лучшее в Петербурге

    Лучшие спектакли о любви в Петербурге

    Для тех, кто еще не определился с подарком на 8 марта для своей любимой, «Санкт-Петербург.ру» подобрал пять лучших романтических спектаклей, которые идут в Северной столице этой весной.

    читать далее →

    Великий пост: специальное меню в ресторанах Петербурга

    Морковные котлеты с луковым мармеладом и кленовым соусом, запеченная груша с бананово-мятным воздушным муссом, малиновый суп и многое другое - в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Дожить до лета: топ-10 самых ожидаемых кинопремьер до 1 июня

    Зима скоро кончится, до начала лета осталось всего 111 дней, их нам помогут пережить сразу десяток ярких киноисторий. Последний фильм «Обитель зла», новые работы студии Marvel, возвращение Кинг-Конга, Скарлетт Йоханссон в роли киборга - это и многое другое в топе самых ожидаемых премьер года от «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Дело в шляпе: как изготавливают женские шляпки

    Кто изобрел цилиндр, почему в Средневековье были распространены соломенные шляпы и как родилась пословица «Безумен, как шляпник». Все об истории возникновения, моде на шляпки и о современном процессе изготовления головных уборов в Северной столице - в материале «Санкт-Петербург.ру».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    "Санкт-Петербург.ру" тестирует камеру Iphone 7 Plus

    Креативный директор "Санкт-Петербург.ру" тестирует революционную камеру смартфона iPhone 7 Plus вместе с "МегаФон".

    читать далее →

    Пресс-релизы

    07.03.17
    Боль в позвоночнике: чем она опасна?
    03.03.17
    В чем плюсы добровольного медицинского страхования?
    28.02.17
    Недвижимость Санкт-Петербурга: экспресс-обзор
    28.02.17
    «Форд» локализует автопроизводство на территории России
    28.02.17
    Позвольте компании «Форсаж» позаботиться о металлоломе
    27.02.17
    Снимаем недорого офис в центре Санкт-Петербурга
    24.02.17
    Самые популярные стиральные машины
    22.02.17
    Кожаные куртки от ТОТОGROUP: эффектный дизайн и безупречное качество

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm