Путин о Медведеве: Не уберегли

Президент России Владимир Путин заявил, что российский премьер-министр Дмитрий Медведев заболел гриппом, передает РИА "Новости".

"Эпидемическая ситуация у нас, вроде как, идет на убыль, тем не менее ситуация пока еще серьезная. Дмитрия Анатольевича не уберегли", — заявил Путин на совещании с членами кабинета министров.

Во вторник, 14 марта, у Медведева было запланировано несколько мероприятий, в том числе встреча с президентом Армении Сержем Саргсяном.

Ранее премьер-министр страны стал фигурантом расследования Фонда борьбы с коррупцией. Авторы фильма рассказывают о том, что Медведев владеет недвижимостью по всей России. По их словам, ему также принадлежат участки земли в элитных районах, а также яхты и винодельни в Европе.

Позже Медведев заблокировал оппозиционного политика Алексея Навального в Instagram. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал расследование Навального и ФБК о Медведев" "творчеством известного осужденного гражданина".