В день задержания Навального Песков отказался разговаривать с журналистами

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, отказался от встречи с журналиста. Ежедневный конференц-колл с представителями прессы должен был состояться 18 января, в понедельник. Удивительно, что отмена встречи произошла именно в тот день, когда Алексея Навального отправили под стражу.

Навальный прибыл в столицу 17 января. По прибытии в аэропорт, его довезли до терминала и провели на паспортный контроль. После чего сотрудники ФСИН задержали его до «решения суда».

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что судья в выездном формате в здании 2-го отдела полиции УМВД России по городу Химки. В итоге, оппозиционера арестовали на 30 суток до 15 февраля.