Протесты 12 июня: «горячие точки» Петербурга и Москвы

Прошли ровно стуки после акций протеста, которые 12 июня «захватили» многие города России. Традиционно основными «горячими точками» митингов стали Петербург и Москва. Портал «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о главных последствиях несогласованных акций на День России: столкновения полиции и молодежи, задержания, аресты и многое другое.

Акции проходили под общим лозунгом «Требуем ответов!», они стали продолжением протестов 26 марта. И тогда, и сейчас митинги организовал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционного политика Алексея Навального. Протестующие от Москвы до Владивостока требовали ответить, откуда у премьер-министра Дмитрия Медведева деньги на яхты и особняки. Поводом для митингов стал фильм ФБК об огромном тайном состоянии премьера.

В большинстве городов акции были запрещены, в связи с этим прошли массовые задержания, в том числе подростков. Всего в Москве, где несанкционированная акция против коррупции проходила на Тверской улице, 12 июня были задержаны, по данным «ОВД-Инфо» 866 человек. По данным МВД, были задержаны 150 участников акции. В Петербурге, по данным «ОВД-Инфо», - также около 900 задержанных, а МВД сообщает о 500 задержанных в Северной столице.

Из-за акций протеста Дзержинский районный суд Петербурга отложил все ранее назначенные на 13 и 14 июня рассмотрения дел и прекратил прием исковых заявлений. Два дня, по данным «Фонтанки.ру», этот суд будет заниматься только рассмотрением дел задержанных за участие в протестной акции 12 июня.

На каждого из задержанных в городе на Неве было составлено два протокола - по статье 20.2 КоАП (участие в несанкционированной акции) и 19.3 (неповиновение распоряжению полиции). В отделениях полиции ночь на 13 июня провели около 400 человек, участвовавших в протестной акции. У Дзержинского дежурят ОМОН и автомобиль ДПС, в суд никого не пускают и не пустят. Объявлено, что вход возможен только для ознакомления с делами в гражданской и уголовной канцеляриях, но и таким образом попасть внутрь невозможно, если нет статуса участника дела.

Петербург 12 июня. Фото: Давид Френкель / meduza.io

Розыск, задержания и аресты в Петербурге

В Северной столице после протестов возбуждено уголовное дело по факту избиения полицейского на Марсовом поле - разыскивается мужчина, ударивший сотрудника МВД кулаком по лицу, нападавшему грозит до 10 лет тюрьмы. Кроме того, еще ночью 13 июня Дзержинский районный суд арестовал первую участницу митинга - Ангелина Высоцкая останется в изоляторе на ближайшие пять суток, кроме того, ей выписан штраф в размере 10 тыс. рублей.

Еще трое участников несогласованной антикоррупцнионной акции получили по 10 суток ареста, а один оштрафован на тысячу рублей. Полиция также задержала 12 июня на Марсовом фотографа Давида Френкеля, журналистку Ксению Морозову и депутата петербургского Законодательного собрания Максима Резника, которого уже отпустили.

Большой резонанс получила информация об аресте на митинге пожилой женщины – суд признал 71-летнюю петербурженку виновной в неповиновении полиции и участии в несанкционированной акции, она оштрафована на 5,5 тыс. рублей Пенсионерка привлечена за активность на Марсовом поле по статьям 19. КоАП «Неповиновение законному распоряжению полиции» и 20.2 «Нарушение правил проведения акции».

Петербург 12 июня. Фото: Вадим Фролов / meduza.io

При этом уполномоченный по правам человека в северной столице Александр Шишлов осудил массовые задержания на оппозиционном митинге. В заявлении на сайте омбудсмена отмечается, что День России был «омрачен разъединением и противостоянием, нарушениями конституционных прав граждан».

«Ответственность за это лежит не только на организаторах, призывавших принять участие в несогласованной акции. Ее разделяют органы исполнительной власти, отказавшие в согласовании публичного мероприятия, и в очередной раз продемонстрировавшие нежелание и неспособность найти законное решение, обеспечивающее конституционное право граждан на свободу мирных собраний. Полиция в очередной раз была поставлена в условия, которые затрудняют обеспечение общественного порядка и приводят к нарушениям прав человека», - отметил Шишлов.

По его словам, на Марсовом поле были задержаны сотни людей, в том числе «несовершеннолетние, представители СМИ, наблюдатели и другие люди, не совершавшие никаких общественно опасных действий».

«События 12 июня вновь показали, что самоустранение органов власти от обязанности содействовать реализации прав, гарантированных статьей 31 Конституции России, фактически провоцирует людей с активной гражданской позицией на проведение несогласованных акций, разрушает уважение к закону, подрывает доверие к государству», - также пишет омбудсмен.

Петербург 12 июня. Фото: Давид Френкель / meduza.io

Перенос акции в Москве и арест Навального

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный вечером 11 июня неожиданно объявил о переносе антикоррупционной акции в Москве с проспекта Сахарова, где ее проведение было согласовано с властями столицы, на Тверскую улицу, где в это время проходил фестиваль исторической реконструкции. Навальный объяснил это тем, что прокатные компании по требованию мэрии Москвы отказываются ставить сцену и звук на проспекте Сахарова.

В итоге митинг прошел на Тверской, одна сам Навальный так на него и не попал, его задержали еще в подъезде собственного дома. После этого Симоновский районный суд Москвы арестовал оппозиционера на 30 суток. Ему вменяется ч.8 ст.20.2 – повторное нарушение организации публичного мероприятия.

Адвокаты Навального на суде заявили, что судья согласовывала свои действия с сотрудниками полиции, о чем у них имеется аудиозапись, которую они планируют приобщить. Они заявили об отводе судьи, однако им в этом было отказано.

«Я, ваша честь, одного не понимаю. Если вы материал смотрели и давали полиции советы, как его подправить, вы бы хоть нормально материал оформили. Вы ломаете тут комедию с видимостью правосудия. Надели свои мантии, зачитываете постановления, суд удаляется для принятия решения. Да все же понятно», - цитирует Навального «Медиазона».

После суда оппозиционер также написал об аресте на своей странице в Twitter: «30 суток. Мало того, что они всю страну разворовали, так я еще из-за них концерт Depeche Mode в Москве пропущу».

Москва 12 июня. Фото: Евгений Фельдман для проекта «Это Навальный»

Петарда и слезоточивый газ

Самыми громкими нарушениями на митинге в столице стало нападение на сотрудника полиции со распылением слезоточивого газа и брошенная в толпу людей петарда. Что касается газа, то неизвестный напал на полицейского и прыснул ему газ в лицо. Возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия против сотрудника правоохранительных органов.

«ОВД-Инфо» пишет, что в нападении подозревают двух человек - Антона Шапошникова и Михаила Давыдова. Давыдова отпустили из полиции, а Шапошникова собираются судить по административной статье. По уголовному делу также проходит в качестве подозреваемого 17-летний Михаил Галяшкин, он находится в Следственном комитете и пока что отказался давать показания, сославшись на статью Конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя, сообщает «Медиазона».

Что касается петарды, то также возбуждено уголовное дело о хулиганстве, мужчина отпущен под подписку о невыезде. «Вчера сотрудниками полиции задержан мужчина 1988 года рождения который, находясь на улице Тверская, бросил в скопление людей петарду. В результате инцидента пострадавших нет», - цитирует «Интерфакс» сотрудника пресс-службы МВД.

Москва 12 июня. Фото: Евгений Фельдман для проекта «Это Навальный»

Слухи об участии в митинге бывшего командира киевского «Беркута»

«Медуза» пишет, что украинские журналисты обнаружили на фотографиях телеканала «Дождь» с протестной акции 12 июня в центре Москвы человека, похожего на бывшего командира киевского «Беркута» Сергея Кусюка. На Украине его разыскивают за участие в разгоне Евромайдана в ноябре 2013 года.

На фотографии не видно, есть ли на форме полковника Росгвардии его фамилия, но выглядит он действительно как бывший командир «Беркута». В украинской милиции Кусюк в 2013 году также служил в звании полковника. Судя по снимку, офицер занимался координацией действий ОМОНа во время разгона демонстрантов в центре Москвы.

На Украине Кусюка обвиняют в превышении служебных полномочий и препятствовании проведению митинга. В июне 2015 года он объявлен в розыск, Генпрокуратура Украины (ГПУ) тогда подтвердила слухи о том, что Кусюк может находиться в России. Сообщалось также, что он мог устроиться в российскую полицию (при создании Росгвардии ей передали ОМОН, который ранее входил в МВД). При этом в московский ОМОН официально принимали бывших бойцов «Беркута» с сохранением званий.

Полковник Кусюк - ключевая фигура расследования о разгоне Евромайдана. Он служил командиром полка «Беркута» и, по данным ГПУ, непосредственно управлял самым первым разгоном активистов Евромайдана в ночь на 30 ноября 2013 года. С этого момента протесты переросли в столкновения с милицией.

Москва 12 июня. Фото: Евгений Фельдман для проекта «Это Навальный»

Реакции на акции протеста

Председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Михаил Федотов назвал провокацией призывы Навального к участию в акции протеста на Тверской улице. По словам Федотова, задержаны были как случайные люди, которые не собирались принимать участие в массовой акции, так и те, кто сознательно пришел на Тверскую после призыва политика.

«Я видел, что среди тех, кто был задержан, были люди совершенно случайные, а были, наоборот, люди, которые поддались на провокацию и совершенно сознательно пришли на Тверскую улицу. Они не понимали, что являются объектом провокации. Я имею в виду поведение господина Навального, который призвал своих сторонников идти на Тверскую, вместо того чтобы участвовать в согласованном с властями города мероприятии на проспекте Академика Сахарова», - цитирует его РБК.

Евросоюз, наоборот, осудил задержание участников «мирных акций протеста» в России и потребовали от властей немедленно освободить задержанных демонстрантов. «Задержание сотен мирных демонстрантов в Москве, Петербурге и других городах России, примененные к ним жесткие меры, ставят под угрозу фундаментальные принципы свободы самовыражения и свободы собраний», - говорится в заявлении ЕС.

ЕС также поддержал пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. «США решительно осуждают задержание сотен участников мирных акций протеста в России», - заявил Спайсер, назвав такие действия властей РФ «оскорблением ключевых демократических ценностей».

Протестные акции 12 июня также прокомментировали и пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Песков. Он заявил, что митинги не являются опасными для Кремля, но провокационные действия на несогласованных митингах являются опасными для граждан.

«Да нет, проведение подобного рода мероприятий в согласованном режиме, как это предписывается законом, ни для кого никакой опасности не представляет. Где-то людей приходит больше, где-то людей приходит меньше - это нормальный процесс, когда люди занимают гражданскую позицию», - цитирует «Интерфакс» Пескова.

При этом он добавил: «Опасными являются провокационные проявления. Да, это действительно опасно. Это несет опасность окружающим людям. А вчера в Москве, когда десятки тысяч людей отмечали национальный день нашей страны, вот эта группа провокаторов, собственно, их действия несли опасность для граждан». «В отношении таких лиц, таких провокаторов, конечно же, органы правопорядка принимают необходимые действия», - сказал Песков.

Он также подчеркнул, что правоохранительные органы сделали все для обеспечения правопорядка в ходе провокационных акций в российских городах, в том числе в Москве. «В нескольких городах, как вы знаете, в том числе в Москве, к сожалению, все-таки случились провокации, как и предупреждали городские власти. В данном случае представители органов правопорядка сделали все, что от них требовал закон, для обеспечения этого самого правопорядка», - резюмировал Песков.

Москва 12 июня. Фото: Евгений Фельдман для проекта «Это Навальный»