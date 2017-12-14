Песков: Конкурент Путину «пока еще не созрел»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят конкурентов Владимиру Путину на предстоящих выборах 2018 года, сообщает телеканал «Россия 24».

«Мы видим много достойных людей, но мы не видим конкурентов. С моей точки зрения, пока еще не созрел конкурент Путину, даже близко», — сказал Песков в ходе интервью.

Пресс-секретарь также ответил на вопрос о том, воспринимают ли всерьез Ксению Собчак, аккредитовавшуюся от «Дождя» на большую пресс-конференцию Путина. Песков выразил надежду, что телеведущая поведет себя как журналист и не станет устраивать своего рода дебаты в прямом эфире.

Выборы президента России состоятся в марте 2018 года. О намерении участвовать в них, помимо Путина, заявили оппозиционер Алексей Навальный, телеведущая Ксения Собчак, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и основатель «Яблока» Григорий Явлинский.