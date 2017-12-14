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Картина дня: пресс-конференция Путина и скорый Новый год

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© Фото: Артем Сизов / Газета.Ru

Темы дня

Как много успел рассказать президент России журналистам за время пресс-конференции и что ждет Петербург под Новый год.

Самыми популярными темами дня, по данным системы «Монитор», оказались высказывания президента России Владимира Путина. 14 декабря состоялась его пресс-конференция с журналистами.

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Первая тема, которую заметили СМИ, – заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова о том, что достойный конкурент действующего главы государства «не созрел даже близко». Первыми об этом среди петербургских изданий написали «Деловой Петербург», ЗАКС.Ру и «Фонтанка».

В эфире телеканала «Россия 24» Песков заявил, что среди кандидатов много достойных людей, но в Кремле «не видят конкурентов» Путину. «Все-таки, с моей точки зрения, пока еще не созрел конкурент Путина даже близко», - счел пресс-секретарь, отметив, что «кандидатство» Путина как действующего президента «протекает по иным законам».

По ходу пресс-конференции СМИ публиковали различные заявления Путина. Обратили внимание и на то, что президент намерен выдвинутся на следующий срок как самовыдвиженец. Первыми, по данным «Монитора», это заметили Пятый канал, «Фонтанка» и MR7.

На втором месте по популярности оказалась тема приближающегося Нового года. Петербургские СМИ писали о том, что в лесничествах Ленобласти ель к празднику можно будет срубить бесплатно, что стоит надеть в новогоднюю ночь и о том, что Гостиный год к встречи праздника готов. На «новогоднюю» тему первыми внимание обратили 47news, «Невские новости» и Пятый канал.

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Третьей по популярности темой стали собранные изречения Путина на пресс-конференции и реакции на них. Активнее других высказывания президента собирал Пятый канал. Заметными стали слова Путина об Алексее Навальном как российской версии Саакашвили: оперативнее всех из петербургских изданий об этом сообщили Пятый канал, «Деловой Петербург».

Ксения Собчак, которая намерена баллотироваться на выборах президента в 2018 году, спросила Путина о политической конкуренции. В пример она привела Алексея Навального, которого к выборам не хотят допускать из-за его условной судимости.

«Вот вы вышли под лозунгом "Против всех". Это что, позитивный лозунг? Вы что предлагаете? Вы что, хотите, чтобы у нас, как на Украине, по улицам бегали такие вот, как Саакашвили? Большинство россиян не хочет переворота. И этого не будет», - ответил Собчак Путин.

Самого Навального Путин, не называя его имени, сравнил с Саакашвили. Конкуренция должна быть, подчеркнул президент, вопрос только в радикализме.

«Власть никого не боялась и не боится. Но власть не должна быть похожа на мужика, который лениво выковыривает капусту из бороды и ловит рыбу в мутной воде. Мы не хотим второго издания Украины для России. Не хотим и не допустим», - добавил Путин.

Самыми оперативными СМИ Петербурга стали Пятый канал, «Деловой Петербург» и «Фонтанка.ру».

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