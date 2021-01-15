Владимир Кириллов написал заявление об уходе с поста вице-губернатора Петербурга

В Смольном сообщили, что Владимир Кириллов покидает свой пост вице-губернатора Санкт-Петербурга. Кириллов написал заявление об отставке с занимаемой должности по собственному желанию, в связи с переходом на другую работу.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов принял его в отставку.

Владимир Кириллов пришел в правительство Петербурга в 2014 году. За время нахождения на должности он курировал работу комитета по культуре, комитета по физической культуре и спорту, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, а также управления по развитию садоводства и огородничества.