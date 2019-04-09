«Вся площадь скандирует как по команде: "Не верим"»: о чем говорили в фильме про Матвиенко «Валентина»

В воскресенье, 7 апреля, председателю Совета Федерации и бывшему губернатору Петербурга Валентине Матвиенко исполнилось 70 лет. В честь юбилея самой известной женщины-политика России на канале «Россия 1» вышел документальный фильм «Валентина», в которой чиновница рассказывает о своем прошлом, а историю комментируют президент России Владимир Путин, глава Сбербанка Герман Греф, министр обороны РФ Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин и другие личности.

«Санкт-Петербург.ру» выбрал самые интересные моменты фильма – о начале карьеры Матвиенко, работе послом и отношениях с Путиным.

Семья

Отец Матвиенко умер, когда она еще училась в школе. Будущему спикеру Совета Федерации и двум ее сестрам за хорошую учебу хотели предоставить бесплатную форму и завтраки. Мать девочек отказалась от таких льгот.

«Она сказала: "Вы знаете, я буду в три смены работать, но мои дети ни в чем не будут нуждаться. Они не сироты. У них есть мама. И отдайте это, пожалуйста, тем, кто больше нуждается"», – вспоминала Матвиенко. Политик добавила, что она жалеет, что из-за санкций не может попасть на Украину, где похоронены ее родители.

Видео: YouTube / «Россия 1»

«Я вышла на трибуну, и меня прорвало»

В раннем возрасте Матвиенко хотела пойти в аспирантуру, а затем заняться преподаванием. Будущее изменил один случай.

«Идет отчетно-выборная комсомольская конференция. И вышла секретарь комитета комсомола, как сейчас помню, Люба Сердюк. Доклад был скучным, кто-то спал, кто-то читал. Такой формализм – сколько взносов сдали, сколько там чего. А мы же жили в институте, мы учились, у нас не было ни вечеров, ни стройотряда, только Люба Сердюк со своим занудным докладом. И я подняла руку, я вышла на трибуну, и меня прорвало. Что мы здесь тратим время? Я всю правду-матку сказала, такую, в эмоциональной резкой форме. И села», – сказала Матвиенко.

Вскоре после этого кандидатуру Матвиенко выдвинули на пост председателя комитета комсомола. Та хотела отказаться, но у нее не получилось этого сделать.

Через какое-то время руководство института сказало Матвиенко, что она не сможет попасть в аспирантуру и есть два варианта – либо дальше продвигаться по комсомольской линии, либо прекратить карьеру. Это привело к тому, что будущий губернатор Петербурга сначала возглавила районную комсомольскую организацию, после чего попала на работу в Ленинградский горисполком. Там она занималась вопросами культуры и образования.

Собчак

С первым мэром Петербурга Матвиенко познакомилась в 1989 году. Тогда ее направили на Балтийский завод, где она должна была помочь обеспечить выдвижение Анатолия Собчака в депутаты.

«Анатолий Александрович был юрист по образованию, он был очень ярким человеком, неравнодушным человеком, умеющим говорить, умеющим убеждать. Я попала под его обаяние. И я поддержала Собчака. Мы вместе начали работать», – сказала она.

Председатель Совета Федерации прокомментировала и работу с президентом России Владимиром Путиным, который при Собчаке возглавлял комитет по внешним связям. Политик назвала этот период лучшим в жизни. «Если он (Путин, – прим. ред.) приглашает человека в команду, это значит, что он ему доверяет. Это принцип», – подчеркнула Матвиенко.

1989 год. Фото: Валентин Черединцев / ТАСС

«Мы спускали флаг Советского Союза и все плакали»

С 1991 года Матвиенко работала в Министерстве иностранных дел. Первой страной, в которую она попала в качестве посла СССР, стала Мальта.

Матвиенко вспоминает, что когда Союз распался, она почти двое суток была послом несуществующей страны. Тем не менее ей удалось добиться, чтобы местные власти признали Россию.

«В полвторого мне говорят: "Вас просит к телефону министр иностранных дел". Я снимаю трубку. Он говорит: "Госпожа посол, кабинет министров Мальты принял решение признать Россию правопреемником Советского Союза". И спрашивает: "А флаг России-то у вас есть?". Я говорю: "Доктор де Марко, обижаете, я всю ночь сама вышивала". Я собрала коллектив посольства, мы спускали флаг Советского Союза и все плакали. Потому что мы потеряли страну. И было очень горько и обидно», – рассказывает Матвиенко.

Продажа оружия Греции

Чрезвычайным и полномочным послом России в Греции Матвиенко была с октября 1997 года по сентябрь 1998 года. В этот период состоялась первая сделка по продаже российского вооружения странам НАТО.

Матвиенко рассказала, что в качестве дипломата она хотела сблизить две страны. В связи с этим она убедила местные власти закупать оружие из России, а не из США.

«Мы организовали визит министра обороны в Россию, мы организовали даже встречу с Борисом Николаевичем Ельциным. Для них это было важное подтверждение на уровне высшего политического руководства, заинтересованность России в продаже такого оружия. И, конечно, были конкуренты. Американцы узнали, что ведутся такие переговоры с Грецией, предлагали им более выгодные условия, но было поздно. Это первый и, надеюсь, не последний случай, когда страна НАТО закупила российское вооружение», – подчеркивает политик.

Фото: Scanpix

«И вот здесь люди замолчали»

Долг правительства России перед бюджетниками в 1999 году превышал 12 млрд рублей. Особенно сложная ситуация сложилась в Чите, где люди не получали деньги по шесть месяцев и перестали выходить на работу.

Матвиенко, занимавшая тогда должность заместителя председателя правительства, поехала в регион, чтобы пообщаться с народом. При разговоре с толпой чиновница отметила, что власти, в том числе она, плохо справляются со своими обязанностями. Также она пообещала, что деньги начнут выплачивать в скором времени.

«Вся площадь скандирует как по команде: "Не верим". И вот это до сих пор у меня в ушах. И тогда я уже пошла на такой запрещенный, но осознанный шаг. Если я не выполню хоть одно из взятых на себя обязательств, обещаний, я обещаю, я уйду в отставку. И вот здесь люди замолчали», – сказала она.

Треть всех долгов удалось погасить за восемь месяцев. Вскоре в отставку отправили председателя правительства России Евгения Примакова, и Матвиенко, которая считала его своим учителем, захотела уйти с должности вице-премьера. Еще одна причина такого решения – некоторые люди из окружения президента РФ Бориса Ельцина хотели убрать ее из правительства.

Матвиенко уговорил остаться Владимир Путин, который во второй половине 1999 года был исполняющим обязанности премьер-министра России. «В это время он боролся за меня. И потом мы полетели с ним вместе в один из регионов, в самолете он меня позвал и сказал, что я должна остаться и работать. И я осталась», – поделилась Матвиенко.

Путин и Матвиенко. Фото: kremlin.ru

«Может быть, другой сделаем выбор»

Матвиенко отметила, что долго думала над предложением Путина баллотироваться на пост губернатора Петербурга. По ее словам, глава государства задавал этот вопрос каждую неделю на протяжении месяца. «Я очень вас прошу, я безумно люблю город, но все-таки, давайте, может быть, другой сделаем выбор», – сказала она Путину.

Президент ответил следующим образом: «Валентина Ивановна, я месяц ждал, другого решения нет, заканчивайте сопротивляться, надо идти на выборы».

Бывший губернатор Петербурга заявила, что различные прозвища, связанные с ней, появились из-за борьбы за кресло губернатора. В выборах участвовали 14 кандидатов, которые использовали разные методы привлечения петербуржцев. «Мне приклеили такие клички, которые до сих пор гуляют в интернете, от которых невозможно отмыться», – считает Матвиенко.

Авторы

Создателями фильма «Валентина» значатся продюсер и режиссер Саида Медведева и ведущий канала «Россия 1» Евгений Рожков.

При участии Медведевой ранее вышли документальный фильм «Патриарх», приуроченный к 70-летию патриарха Московского и всея Руси Кирилла, и «Президент», посвященный 15-летию нахождения Путина во власти.

В 2009 году по телевидению показали фильм «Плесень», в котором, в частности, утверждалось, что все войны и революции в мире были спровоцированы массовым отравлением людей спорыньей. За три года до этого вышел фильм «Вода», который позднее раскритиковала Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований Российской академии наук.

Шойгу и Матвиенко. Фото: Алексей Дружинин / РИА «Новости»