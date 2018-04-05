Дома и дамы Олега Жигилея

С первыми теплыми днями свалка в Новоселках снова проявила себя. В прошлом году губернатор Георгий Полтавченко отчитался перед президентом Владимиром Путиным о начале рекультивации полигона «Новоселки». Мусор засыпали тонким слоем земли осенью прошлого года. На этом рекультивация закончилась. Землю для засыпки отходов нужно покупать, денег нет, мы все держимся.

Решение, на самом деле есть. Вонючие бытовые отходы можно засыпать землей строительных котлованов. Строительные отходы - это отходы четвертого класса опасности, почти безвредные. И платить за них не надо. Разрешение на вывоз таких отходов на полигон Новоселки зависит от руководителя Департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Северо-Западному федеральному округу Олега Жигилея. Олег Жигилей не торопится принимать такое решение.

Мы повнимательней посмотрели на жизнь и деятельность чиновника.

Олег Жигилей начинал свою карьеру в погранвойсках, но с развалом СССР вышел в отставку, и решил найти работу на «гражданке». Попал в администрацию Выборгского района Ленинградской области, где проживал после отставки. И вскоре стал помощником руководителя администрации Владимира Кириллова. Когда же Кириллов пошел на повышение, Жигилей стал заместителем главы администрации Выборгского района. Затем Кириллов, возглавил Росприроднадзор по Северо-Западному округу, а Жигилей с семьей перебрался в Петербург и стал его заместителем. Ну а когда босс ушел в вице-губернаторы, Жигилей возглавил ведомство.

В то время когда Олег Николаевич был заместителем главы администрации Выборгского района и курировал, в том числе, и работу ЖКХ его супруга трудилась в ОАО «Управляющая компания по ЖКХ Выборгского р-на Ленинградской области», по совпадению, конечно.

До 2012 года согласно декларации о доходах супруги зарабатывали не много. В 2011 году годовой доход Олега Николаевича составлял 687 479 рублей, у Ирины Николаевны - 363 565. При этом они успели приобрести два участка – один участок в 10 соток, другой в 11, два жилых дома, квартиру и два внедорожника – «Рендж Ровер» и «Хундай».

В 2012 году Ирина Николаевна исчезла из декларации о доходах супруга, вместе с квартирой и автомобилем Хундай. А годовой доход Жигилея вырастает до 13,7 миллиона рублей.

В это же время у Олега Николаевича появляется юная спутница. Девушку зовут Александра Слепухина, она моложе Олега Николаевича на 18 лет. Приехала из маленькой деревушки в Мурманской области вначале в Выборг, а затем и в Петербург. Теперь у Александры 11 квартир в Санкт-Петербурге, но сама она прописана у отца Олега Николаевича – Николая Жигилея. Происхождение квартир легко объяснить, Александра Слепухина индивидуальный предприниматель, она владеет зоомагазином.

Жены некоторых чиновников собак частными самолетами возят на выставки, почему бы на хомячках не заработать на 11 квартир.

А еще Александра владеет акциями РосДорБанка, того самого банка, контрольный пакет которого у семьи Виталия Артюхова, бывшего Министра Природных ресурсов, ведомства курирующего Росприроднадзор. Пакет небольшой, банк тоже. По итогам 2017 года активы банка - четырнадцать миллиардов рублей, а финансовый результат за этот же год 246 миллионов рублей.

Образование много значит в карьере молодой девушки, она закончила Университет МВД. А знаете, какой ник у Александры в Инстаграм? Saharok_333. Смотрите:

Человек Александра разносторонний – в инстаграм селфи с концертов Шнура у нее соседствуют с фотографиями в вечерних туалетах на «Баядерке» в Михайловском или на «Тоске» Пуччини, а между ними красавицы появляются на официальных вечерах, проводимых для своих Полтавченко и Дрозденко. Участок с домом Олега Жигилея на ее фотографиях тоже есть, и снаружи и изнутри.

С Сашенькой Сахарок Слепухиной чиновник регулярно ездит в Выборг, он же начинал карьеру здесь, всех знает. Особенно хорошо он знает авторитетного предпринимателя Александра Петровича Петрова. Сын Жигилея ездит на машине Петрова когда бывает в Выборге. Редакция 47news называла Александра Петрова хозяином Выборга, но он вежливо потребовал этого не делать. С тех пор в районе к Петрову приклеилось другое наименование - #нехозяин. По материалам 47news к Александру Петровичу раз в неделю приходил на доклад даже начальник полиции.

Отец Николая Дмитриевича Жигилея недавно перестал быть простым пенсионером, перебрался из Краснодарского края в Санкт-Петербург и стал успешным бизнесменом. Его имя значится среди учредителей семи предприятий Санкт-Петербурга.

Сам же Олег Николаевич, всю жизнь работавший госслужащим, скромен. Он проживает в доме площадью 202 квадратных метра в престижном Курортном районе, недалеко от Финского залива.

Видимо, слухи о взятках в ведомстве не лишены основания.