Путин заявил о готовности властей провести расследования по поводу отравления Навального

Владимир Путин, президент Российской Федерации, во время большой ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос по поводу инцидента с отравлением оппозиционера Алексея Навального. Глава государства заявил, что правительство страны готово к расследованию данной ситуации.

«По поводу покушения на известного блогера я уже говорил. Могу добавить, что мы готовы к расследованию», — заявил Путин.

Также президент страны отметил, что информации по поводу «Новичка» российской стороне не дают.

Кроме того, российский президент сообщил, что ощущает ответственность за то, что происходит со страной и перед ее гражданами.