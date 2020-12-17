Путин прокомментировал ситуацию с отравлением Навального

В рамках большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос об отравлении оппозиционера Алексея Навального. Путин назвал его «пациентом берлинской клиники».

«Теперь что касается этого пациента берлинской клиники: Песков вчера только сказал о последних измышлениях на этот счет. Слушайте, мы прекрасно понимаем, что это такое», — заявил президент. Кроме того, глава государства подметил, что данный инцидент это легализация материалов американских спецслужб.

Также президент России сообщил, что за Навальным присматривают спецслужбы.

Напомним, что Евросоюз подозревает российское правительство в отравлении оппозиционера Алексея Навального.