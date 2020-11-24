Америка ввела ограничения, которые коснутся трех российских компаний

Вашингтон ввел санкции против компаний «Авиазапчасть», «Элекон» и Nilco Group.

Данная информация была предоставлена в Госдепартаменте США 24 ноября, она содержится в сборнике официальных документов правительства Соединенных Штатов.

Санкции против российских кампаний введены по причине нарушение американского закона о нераспространении оружия массового поражения в отношении ряда государств: Ирана КНДР и Сирии.

Сообщается, что ограничения действуют с 6 ноября. В список компаний, подвергшимся санкциям, также входят компании из Китая. Отмечается, что ограничения, введенные Америкой против российских компаний будут действовать на протяжении двух лет.