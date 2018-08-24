Опять санкции: США запретят кредиты для России из-за отравления Скрипалей

США запретят кредиты для России из-за отравления экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщается в документе, размещенном в официальном журнале федерального правительства Штатов.

Помимо финансовых ограничений, Вашингтон запретит союзникам оказывать любую помощь Москве (за исключением гуманитарной помощи, – прим. ред.). Будет прекращена выдача лицензий на экспорт в Россию американского оружия и продукции двойного назначения.

В начале августа США объявили о намерении ввести два блока санкций в отношении Москвы. Первый вступит в силу в конце месяца, второй – в ноябре. По предварительным данным, осенью Вашингтон снизит дипломатические отношения с Россией и приостановит возможность полетов в США для государственной авиакомпании «Аэрофлот».

Ранее сообщалось, что глава МИД Британии Джереми Хант призвал ЕС ввести санкции против России из-за дела Скрипалей. По словам министра, необходима единая реакция на правонарушения, где бы они ни совершались.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили веществом «Новичок» в марте 2018 года в британском городе Солсбери. Спустя некоторое время оба пошли на поправку и были выписаны из больницы.

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Ответственность на нападение на бывшего сотрудника ГРУ Лондон возложил на Россию. Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон сказал, что отравление было совершено по указу президента России Владимира Путина.

В качестве санкционной меры Великобритания выслала на родину 23 российских дипломата. Москва ответила симметричными действиями. В конце марта США, Канада и 18 европейских стран, включая Украину, заявили о высылке более 100 российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по делу об отравлении Скрипаля.

В ответ Россия объявила о «зеркальных» санкциях в отношении Вашингтона, закрыв американское консульство в Петербурге и выслав из страны 58 сотрудников сотрудников посольства США в Москве и двух работников американского генконсульства в Екатеринбурге.

В конце июня «Новичком» отравились мужчина и женщина из города Эймсбери, расположенного неподалеку от Солсбери. 44-летняя Дон Стерджесс вскоре скончалась в госпитале, 45-летний Чарли Роули пришел в сознание. Замглавы МВД Великобритании Бен Уоллес заявил, что не считает июньский инцидент покушением.