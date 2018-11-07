Суровее, чем раньше: Госдеп готовит второй пакет санкций против России за «Новичок»

В госдепартаменте США заявили о намерениях ввести второй пакет акций против россиян. Ведомство объясняет это тем, что не может удостовериться в соблюдении Москвой законодательства о химическом оружии. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

«Мы намерены действовать в соответствии с положениями закона о химическом и биологическом оружии, который предписывает применение дополнительных санкций», – цитирует Reuters заявление Науэрт.

Она также добавила, что во вторник, 6 ноября, Госдепартамент представил в Конгресс заключение, в котором говорится, что США «не могут подтвердить, что РФ удовлетворяет условиям, предусмотренным законом о ликвидации химических веществ и биологического оружия и борьбе с ними, принятому в 1991 году».

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Летом Госдепартамент обещал «суровые» антироссийские санкции, если за 90 суток Москва не даст «надежные гарантии» того, что больше не будет использовать химическое оружие и пустит международных специалистов на химические объекты для проведения экспертиз.

Сутками ранее председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США Эд Ройс заявил: «по информации США, Москва не исполняет закон о ликвидации химического и биологического оружия от 1991 года. Отведенный срок истекает».

«Никто не должен удивляться тому, что Владимир Путин отказывается зарекаться, что в будущем не будет использовать нервно-паралитические вещества военного назначения. Недопустимо, что у администрации [США] нет плана или графика для второго раунда обязательных санкций, требуемых законодательством США», – отметил конгрессмен.

Он обвинил Россию в «систематических и дерзких отравлениях», включая атаку на Скрипалей. Призвал администрацию Дональда Трампа «действовать быстро». «Нерешительность побуждает Россию к дальнейшей агрессии», – сказал политик.