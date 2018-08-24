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Картина дня: новые санкции США, вспышка гепатита и станция метро «Театральная»

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© Фото: Пресс-служба MFC Foods

Темы дня

Почему России не будут давать кредиты, почему завод Toyota сменил поставщика еды и сколько потратят на корректировку продолжения «оранжевой» ветки метро.

Главной новостью дня, по данным «Монитора», стали новые американские санкции в отношении России. Оперативнее всех в Северной столице об этом написали «Фонтанка» (08:25), «Деловой Петербург» (09:20) и АБН (09:20).

США запретят кредиты для России из-за отравления экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщается в документе, размещенном в официальном журнале федерального правительства Штатов.

Помимо финансовых ограничений, Вашингтон запретит союзникам оказывать любую помощь Москве (за исключением гуманитарной помощи, – прим. ред.). Будет прекращена выдача лицензий на экспорт в Россию американского оружия и продукции двойного назначения.

Второй темой, согласно «Монитору», стало решение завода Toyota заменить поставщика еды в связи со вспышкой гепатита А. Быстрее всех об этом сообщили «Regnum» (10:05), АБН (10:15) и «Деловой Петербург» (13:35).

Петербургский завод Toyota сменил поставщика еды, компанию MFC Foods, после вспышки гепатита А. С момента замены новых жалоб на состояние здоровья от сотрудников не поступило.

«Для организации питания выбран альтернативный поставщик, предоставляющий горячие обеды в одноразовой упаковке, проведена тщательная обработка бытовых и производственных помещений, проводится вакцинация сотрудников», – цитирует «78.ru» представителя Toyota.

В организации подтвердили, что диагноз «гепатит А» поставлен девяти сотрудникам завода. В настоящее время Toyota работает в штатном режиме.

Третьей темой по «Монитору» стала корректировка станции метро «Театральная» за 11 млн рублей. Об этом оперативно рассказали «Деловой Петербург» (11:25), «Фонтанка» (12:55) и АБН (14:20).

Проектную документацию продолжения «оранжевой» линии петербургского метро подкорректируют за 11 млн рублей в связи с новыми требованиями к безопасности, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

В документах, опубликованных на сайте госзакупок, речь идет о вестибюле станции «Театральная». Начальная цена контракта составляет чуть более 11 млн рублей, победителя выберут 19 сентября. Подрядчик должен будет выполнить работы до декабря 2018 года.

Самыми оперативными СМИ стали «Невские новости», «78.ru» и «Gazeta.SPb».

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