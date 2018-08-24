Проект станции метро «Театральная» поправят за 11 млн рублей

Проектную документацию продолжения «оранжевой» линии петербургского метро подкорректируют за 11 млн рублей в связи с новыми требованиями к безопасности, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

В документах, опубликованных на сайте госзакупок, речь идет о вестибюле станции «Театральная». Начальная цена контракта составляет чуть более 11 млн рублей, победителя выберут 19 сентября. Подрядчик должен будет выполнить работы до декабря 2018 года.

Читайте также:

Смольный пообещал открыть 18 станций метро к 2027 году

У «Театральной» планируется два вестибюля. Один расположится на углу улиц Декабристов и Глинки, второй – в бывшем Доме быта на перекрестке Лермонтовского проспекта и улицы Декабристов. Согласно плану, станцию должны открыть в 2023 году.

Ранее сообщалось, что станцию метро «Кудрово» откроют в 2025 году. Исходя из графика, до лета 2019 года должны быть завершены проектные разработки, в 2020 году должна появиться планировка объектов и документация по межеванию земель. На проектную документацию отведено время до января 2023 года.