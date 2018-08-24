Петербургская Toyota сменила поставщика еды после вспышки гепатита А

Петербургский завод Toyota сменил поставщика еды, компанию MFC Foods, после вспышки гепатита А. С момента замены новых жалоб на состояние здоровья от сотрудников не поступило.

«Для организации питания выбран альтернативный поставщик, предоставляющий горячие обеды в одноразовой упаковке, проведена тщательная обработка бытовых и производственных помещений, проводится вакцинация сотрудников», – цитирует «78.ru» представителя Toyota.

В организации подтвердили, что диагноз «гепатит А» поставлен девяти сотрудникам завода. В настоящее время Toyota работает в штатном режиме.

Вспышка заболевания на автомобильных заводах Toyota и Nissan случилась в августе. Были госпитализированы 29 человек. Специалисты Роспотребнадзора считают виновной в инциденте компанию MFC Foods.

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В ходе проверки выяснилось, что сотрудники «эМэФСи» не были привиты против вирусного гепатита А и не обследованы на кишечные вирусные инфекции, пробы продукции не соответствовали гигиеническим нормативам.

MFC Foods входит в группу United Catering Group и позиционирует себя как лидер на рынке корпоративного питания. В списке клиентов компании – РЖД, «Роснефть», концерн «Калашников», LG и Volkswagen.

Гепатит А – острое вирусное заболевание печени, которое вызывает поражение клеток органа. Оно проявляется общей интоксикацией и желтухой. Заразиться гепатитом А можно через пищу и воду, грязные руки. Болезнь не вызывает хронических поражений и имеет низкий уровень смертности, в отличие от гепатита В, С или Е.