В Ленобласти согласовали новую структуру органов власти

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко утвердил новую структуру органов исполнительной власти в регионе.
Теперь в подчинении у губернатора находятся три вице-губернатора, семь заместителей председателя правительства Ленобласти и комитет контрольно-надзорной деятельности. Появилась новая должность вице-губернатора по безопасности (ранее он был зампредом правительства). Также появился первый вице-губернатор Ленинградской области.
Новые зампреды отвечают за ТЭК, транспортный и культурный блоки.
Комитет по физической культуре отныне относится к "культурному" блоку, комитет цифрового развития — к финансовому. Также объединили комитеты по культуре и туризму. Комитет по сохранению культурного наследия стал отдельным ведомством.