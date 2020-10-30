В Ленобласти согласовали новую структуру органов власти

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко утвердил новую структуру органов исполнительной власти в регионе.

Теперь в подчинении у губернатора находятся три вице-губернатора, семь заместителей председателя правительства Ленобласти и комитет контрольно-надзорной деятельности. Появилась новая должность вице-губернатора по безопасности (ранее он был зампредом правительства). Также появился первый вице-губернатор Ленинградской области.

Новые зампреды отвечают за ТЭК, транспортный и культурный блоки.

Комитет по физической культуре отныне относится к "культурному" блоку, комитет цифрового развития — к финансовому. Также объединили комитеты по культуре и туризму. Комитет по сохранению культурного наследия стал отдельным ведомством.